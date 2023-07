Baldur's Gate 3 leva ban no TikTok por cena de sexo envolvendo um urso

Baldur's Gate 3, game baseado no RPG de mesa Dungeons & Dragons, se envolveu em uma polêmica recentemente devido a uma cena de sexo envolvendo um urso mostrada durante uma transmissão do jogo. A apresentação "Panel from Hell" realizada pela produtora do game Larian Studios em 7 de julho foi tirada do ar pelo TikTok devido à cena. O trecho envolvia o personagem do jogador em um envolvimento romântico com um urso, que, na verdade, tratava-se de um Druida transformado em animal.