'Barbie' completo e dublado chega ao Telegram; veja riscos ao baixar

O filme Barbie mal chegou aos cinemas, na última quinta-feira (20), e já está disponível ilegalmente para baixar assistir online. Estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, o live-action da boneca mais famosa do mundo pode ser encontrado em canais no Telegram, em pastas no Google Drive e em alguns sites clandestinos. Apesar de a disponibilização do longa online ter sido comemorada por muitos usuários, a prática configura crime de pirataria, previsto no Código Penal e com pena de prisão e multa, e também traz riscos à segurança digital. Ao baixar arquivos de fontes desconhecidas, você pode infectar seu computador ou celular com malwares.