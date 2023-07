Barbie: Google ganha easter egg 'secreto' do filme; saiba desbloquear

O filme da Barbie estreia na próxima quinta-feira (20), mas o Google já antecipou o easter egg feito em homenagem à película. Agora, ao pesquisar por "Barbie" no buscador, a página de pesquisas ganha pequenas "explosões" de confete e, ao final, fica completamente pintada de rosa bebê. O truque "secreto" do Google funciona tanto na versão web, quanto na mobile, e se expande também ao buscar pelo elenco do filme.

O filme live-action sobre a boneca da Mattel tem Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken) como parte do elenco, além de Greta Gerwig, de Lady Bird (2017) e Adoráveis Mulheres (2019), na direção. Ao buscar por "Margot Robbie" ou "Greta Gerwig", por exemplo, o mesmo efeito é aplicado à página do Google, com a tela ficando totalmente cor de rosa.

Para acessar, basta entrar no site do Google (google.com) e pesquisar por "Barbie". Passado o efeito de "explosões" de rosa, é possível tocar em um botão de "confete" para que ele aconteça novamente. O usuário pode ainda compartilhar a experiência com outros usuários, bastando tocar sobre o ícone de compartilhamento ao final da tela.

Com sessões esgotadas em vários cinemas do Brasil, já é possível comprar ingressos para ver o filme da Barbie na estreia. No enredo, a boneca é expulsa da Barbieland, terra mágica em que vive, e precisa tentar a vida no "mundo real". Vale dizer que, por enquanto, não há previsão de quando a película chegará aos serviços de streaming.

