Barbie vs Oppenheimer? Estreia simultânea gera memes nas redes; entenda

Barbie e Oppenheimer vão estrear no mesmo dia, e isso inesperadamente criou uma rivalidade entre os filmes, apelidada de Barbenheimer. Como as duas películas chegam aos cinemas brasileiros em 20 de julho e, nos Estados Unidos, em 21 de julho, muitos cinéfilos planejam vê-las em sequência e já repercutem o assunto com memes e comentários engraçados nas redes sociais. Buscas por "Barbenheimer" apresentam aumento repentino no Google Trends, a plataforma de monitoramento de pesquisas do Google, e prometem crescer ainda mais até a data de estreia.