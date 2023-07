Barbie vs Oppenheimer: youtuber cria mapa jogável dos filmes em Fortnite

Fortnite recebeu um novo mapa de fã inspirado no fenômeno "Barbenheimer", um meme que surgiu pelo fato dos novos filmes da boneca Barbie e o biográfico Oppenheimer terem sido lançados no mesmo dia, 21 de julho nos EUA e 20 de julho no Brasil. O mapa não é um crossover oficial do Battle Royale da Epic Games , e sim uma criação do streamer e youtuber de Fortnite, Squatingdog, no modo Criativo do jogo.

O mapa, segundo o youtuber, é inspirado no aclamado Nuketown, da série Call of Duty. Ele tem formato circular e é dividido ao meio entre duas áreas. Uma delas é inspirada na Barbieland do filme Barbie, com muito rosa, construções que lembram a Casa dos Sonhos da Barbie, Mini Golfe e um carro semelhante ao seu Corvette.

Do outro lado, Oppenheimer traz os horrores da guerra e elementos de Nuketown com cores escuras, uma base militar, torres de guarda e aviões abatidos. O mapa conta até mesmo com sua própria bomba atômica, a qual pode ser ativada para devastar tudo ao conseguir uma killstreak de 21 jogadores abatidos.

3 de 3 Fortnite recebe mapa Barbenheimer criado por fã que reúne mundos dos recentes filmes Barbie e Oppenheimer com uma pitada de Call of Duty — Foto: Reprodução/Squatingdog Fortnite recebe mapa Barbenheimer criado por fã que reúne mundos dos recentes filmes Barbie e Oppenheimer com uma pitada de Call of Duty — Foto: Reprodução/Squatingdog

O filme Barbie, da diretora Greta Gerwig (Lady Bird, Adoráveis Mulheres), conta uma história original sobre a clássica boneca da Mattel, na qual Barbie, interpretada por Margot Robbie (Esquadrão Suicida), vai parar no mundo real.

Já Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan (A Origem, Batman: O Cavaleiro das Trevas) conta a história real do físico Julius Robert Oppenheimer, conhecido como "pai" da bomba atômica, interpretado pelo ator Cillian Murphy (Peaky Blinders). Apesar do contraste, os filmes encontraram uma peculiar sintonia de público e estão fazendo sucesso nos cinemas com grandes bilheterias.