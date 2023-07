BattleBit Remastered: veja gameplay, história e requisitos do FPS

BattleBit Remastered é um FPS tático focado no multiplayer e com visuais que lembram Roblox. O título foi feito por apenas quatro pessoas, mas foi o suficiente para conquistar a atenção dos jogadores. Hoje, o jogo ocupa o terceiro lugar dos games mais vendidos do Steam no momento, além do vigésimo lugar dos mais jogados na plataforma. Com capacidade para até 254 jogadores por servidor, o jogo promete batalhas frenéticas e mapas quase totalmente destrutíveis. BattleBit Remastered está disponível por R$ 49 no Steam.