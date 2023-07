Beats Studio Pro é anunciado pela Apple; veja preço do fone de ouvido

O novo Beats Studio Pro possui drivers de 40 mm que, de acordo com o site especializado Android Central, pode ser capaz de tocar música sem distorção, mesmo no volume mais alto. O aparelho tem cancelamento de ruído ativo (ANC), recurso que tende a bloquear todos os barulhos externos, e conta também com a função “Modo Ambiente”, para permitir a entrada de alguns ruídos externos sem atrapalhar a audição da música, para que o usuário não fique totalmente isolado do mundo.

O áudio espacial do Beats Studio Pro, de acordo com o site oficial da Apple, traz rastreamento dinâmico da cabeça. Assim, o som deve se adaptar de forma automática quando o usuário se movimenta, com o objetivo de melhorar a imersão quando estiver ouvindo música ou um filme. A ideia da companhia é oferecer uma experiência de cinema, com o som vindo de todas as direções.