Bicicleta com ChatGPT? Veículo é apresentado por empresa alemã

A primeira bicicleta smart com ChatGPT do mundo foi apresentada no evento Eurobike 2023, que aconteceu na cidade de Frankfurt, na Alemanha, entre os dias 21 e 25 de junho. Desenvolvido pela Urtopia, empresa alemã especializada em e-bikes, o veículo vem com um dispositivo acoplado junto ao guidão que é capaz de fazer o reconhecimento de voz do proprietário e responder a perguntas durante o trajeto. O recurso de inteligência artificial funciona como uma assistência em tempo real e pode ser considerado a "mente" da bicicleta.