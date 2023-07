Black Panther será novo jogo da Marvel feito pela EA; veja detalhes

👉 Qual melhor game baseado em heróis da Marvel? Opine no Fórum do TechTudo

Pantera Negra, apesar de ser muito popular e ter aparecido em outros jogos da Marvel, como o recente Marvel's Avengers , da Square Enix , ainda não havia recebido seu próprio game até hoje. O anúncio coincide com o mês do 57º aniversário da história em quadrinhos do personagem, que surgiu em 1966. O herói ganhou grande projeção nos últimos anos, graças ao sucesso de bilheteria dos filmes da Marvel no cinema, como o próprio filme Pantera Negra, estrelado pelo falecido ator Chadwick Boseman.

Kevin disse que os desenvolvedores estão dedicados a oferecer uma experiência completa do Pantera Negra para os fãs, que terão a capacidade de controlar a narrativa da história de uma forma inédita. Além disso, ele comentou que o jogo irá criar um mundo épico e rico, que permitirá a exploração profunda da região de Wakanda, local onde se passam os filmes e aventuras do herói. Ainda não foi confirmado um mundo aberto no game, mas as falas do desenvolvedor são animadoras para os amantes do personagem.