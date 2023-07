Brinquedo sexual usa ChatGPT para realizar suas fantasias; saiba como

A partir de algumas informações como personagens, localização e até mesmo o tipo de experiência pretendida, se é do tipo romântica, picante ou excêntrica, a IA define uma experiência imersiva diferente. Assim que os parâmetros são definidos, a tecnologia dá voz à história no app da empresa.

Integrado aos brinquedos sexuais da Lovense, o Companion é capaz de sincronizar os movimentos dos apetrechos de acordo com o que está acontecendo no conto erótico. De acordo com a empresa, quanto maior a intensidade da história, mais forte e rápida será a reação do brinquedo.