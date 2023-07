C6 Bank fora do ar hoje? App do banco apresenta instabilidade

O app do C6 Bank está fora do ar nesta quarta-feira (5) tanto no Android, quanto no iPhone (iOS). Segundo relatos nas redes sociais, aos tentar acessar a conta, os correntistas são surpreendidos com uma mensagem de que a plataforma está passando por uma atualização, o que impede qualquer transação financeira. O aviso que aparece na tela diz o seguinte: "estamos trabalhando em melhorias" e "Logo você poderá acessar o app normalmente. Aguarde e tente novamente". Conforme o Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços online, o problema parece ter iniciado às 12h32, com um pico de 635 notificações às 13h02.