Caixa de som retrô usa ChatGPT para virar seu 'amigo musical'

O ChatGPT pode agir como um "amigo musical" e recomendar a música ideal para usuários das caixas de som da marca Volumio, empresa italiana especializada em áudio que desenvolveu um sistema baseado em inteligência artificial (IA) para seus aparelhos. A caixa Volumio Integro pode até enganar com seu visual retrô, mas conta com uma das ferramentas mais inovadoras do mercado. Com o recurso Supersearch, que usa o software da OpenAI , a caixa de som pode encontrar instantaneamente a música perfeita para você em qualquer serviço de streaming .

Com um visual compacto e retrô semelhante a um antigo decodificador de TV, A Volumio Integro pode funcionar tanto como um amplificador, um DAC, ou uma caixa de streaming com suporte de alta resolução de até 192 kHz e 24 bits. O dispositivo é inteiramente revestido por um chassi de alumínio anti magnético e apresenta um painel de OLED frontal entre dois botões laranjas, que controlam o volume e as opções de entradas.

2 de 3 Volumo Integro utiliza o ChatGPT para fazer recomendações musicais personalizadas — Foto: Reprodução/Volumio Volumo Integro utiliza o ChatGPT para fazer recomendações musicais personalizadas — Foto: Reprodução/Volumio

O aparelho possui amplificadores dual-mono classe D e é bastante versátil. A caixa conta com portas HDMI para smart TVs, conectores de 6,3 mm para fones de ouvido e Bluetooth aptX, que garante uma conexão wireless sem ruídos com smartphones e tablets. Além disso, as músicas podem ser transmitidas por Wi-Fi por meio dos melhores serviços de streaming.

Apesar de suas especificações de alta qualidade sonora, o principal diferencial da Integro é o recurso que utiliza IA para mostrar sugestões musicais diretamente nos serviços de streaming que o usuário assina. Isto acontece graças à integração com o aplicativo AI Music Player da Volumio, que reúne o conteúdo de todos os apps de streaming conectados ao dispositivo, formando uma grande galeria.

Assim, com a ferramenta baseada no ChatGPT Supersearch, o app pode buscar e reproduzir músicas automaticamente. De acordo com a empresa, o recurso é capaz de dar recomendações mais personalizadas em comparação a outros softwares.

3 de 3 Com uma biblioteca musical integrada, a caixa de som da Volumio usa o ChatGPT para selecionar músicas para você — Foto: Divulgação/Volumio Com uma biblioteca musical integrada, a caixa de som da Volumio usa o ChatGPT para selecionar músicas para você — Foto: Divulgação/Volumio

Além disso, o dispositivo também disponibiliza a ferramenta Infity Playback, que continua buscando músicas relacionadas quando você chega ao final de uma lista de reprodução. Para ter acesso aos novos recursos de IA do dispositivo, os interessados terão que assinar o serviço premium da Volumio, que custa US$ 69, o equivalente a aproximadamente R$ 331, em cotação atual. Já a Volumio Integro é vendida por € 1.199, ou aproximadamente R$ 6.455 em conversão direta, sem contar impostos.

Com informações de TechRadar e Volumio

Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos