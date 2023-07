Call of Duty terá Lara Croft, Snoop Dogg e Nicki Minaj jogáveis em agosto

Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 e Call of Duty: Warzone 2.0 receberão novos operadores especiais em sua 5ª temporada, que começa em 2 de agosto. Entreas participações estão Lara Croft, de Tomb Raider , e as celebridades Nicki Minja, Snoop Dogg e 21 Savage. A participação dos rappers celebra 50 anos do Hip-Hop e jogadores poderão receber War Tracks no jogo.

A 5ª temporada do game apresenta alguns spoilers para jogadores que ainda não terminaram a campanha single-player de Call of Duty: Modern Warfare 2 2022. O comandante Phillip Graves, que teria sido eliminado durante um ataque, na verdade, está vivo e entra no elenco como um dos 6 novos operadores adicionados nesta temporada, desbloqueável por meio do Battle Pass. Ele traz também inteligência sobre uma nova ameaça ao mundo para a Força Tarefa 141, uma nova facção inimiga chamado de "O Grupo Konni".

Entre os novos operadores, Snoop Dogg será o primeiro a chegar, próximo da data de lançamento, enquanto Nicki Minaj chegará durante a temporada. Lara Croft (ainda sem imagem revelada) e 21 Savage também chegarão durante a temporada, mas serão vendidos em pacotes de operadores na loja do game.

Entre os dias 7 e 16 de agosto, usuários que entrarem no game receberão uma War Track dos anos 80, 90 e 2000 para personalizar seu veículo. Uma nova War Track será disponibilizada a cada dia que o usuário entrar no jogo e após resgatar 3 delas irá receber uma Blueprint especial com arma para utilizar no jogo.

Por falar em armas, a 5ª temporada terá no Battle Pass o novo rifle de assalto FR Avancer e o rifle sniper Carrack.300 no lançamento, seguidos pelo M13C e uma nova SMG durante a temporada. Jogadores poderão usá-las em 4 novos mapas no lançamento: Punta Mar, Strike, Lounge e Canal, além de um quinto mapa que chega posteriormente: DRC – Zone 1. Entre os novos operadores, além de Graves, também serão adicionados ao jogo: Oz, Arthur, Mila, Velikan e Mace (durante a temporada). Haverá ainda novos veículos, como o MRAP, um blindado resistente a explosões, e a Dirt Bike para rápida locomoção.

Já no lançamento também estarão disponíveis 3 novos modos multiplayer. Havoc, um modo estilo "Rogue", caótico e com modificadores aleatórios que criam partidas únicas; Big Capture the Flag, uma versão maior de capturar a bandeira com partidas que envolvem times de 20 contra 20 em grandes mapas como Guijarro e Mawizeh Marshlands; e três novas modalidades no modo Gunfight Variants, duas das quais chegarão durante a temporada (Snipers e Armored), mas no lançamento estará disponível a Gunfight Custom que permite enfrentar inimigos com seus Loadouts favoritos.