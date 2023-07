Carro com TikTok? Primeiro modelo do mundo deve ser lançado em agosto

A Mercedes-Benz está lançando o primeiro carro com TikTok integrado do mundo. Os novos sedans Classe E da fabricante poderão exibir o app diretamente no painel de infoentretenimento do carro. Graças a uma atualização no sistema operacional MBUX, os veículos terão uma integração facilitada a diversos aplicativos de terceiros. Além do TikTok, poderão ser acessados o app de videoconferências Zoom e o jogo Angry Birds . Este também será o primeiro veículo da empresa a contar com uma câmera de selfie.

No novo sistema dos sedans Classe E, os usuários poderão acessar diversos serviços por meio da loja de aplicações dentro do app Mercedes me. Também será possível navegar na internet por meio do Vivaldi Browser. De acordo com o blog especializado MB Passion, o produto deve começar a ser vendido ainda em agosto de 2023.

2 de 3 Novo Classe E da Mercedes-Benz contará com acesso ao TikTok no painel — Foto: Divulgação/Techcrunch Novo Classe E da Mercedes-Benz contará com acesso ao TikTok no painel — Foto: Divulgação/Techcrunch

O sistema atualizado dos novos sedans da Mercedes contará com uma grande tela que integra todo o painel do veículo. Ícones de apps como o TikTok estarão dispostos ao longo do display, podendo ser acessados com um simples toque. Por questões de segurança, o motorista só conseguirá assistir a vídeos da rede social enquanto o carro estiver estacionado. A tela do passageiro conta com um campo de visão limitado, que dificulta o contato visual de quem está conduzindo o veículo. Além disso, o carro conta com sensores capazes de determinar a direção do olhar do motorista.

Como uma das opções de infoentretenimento, os compradores também poderão solicitar um monitor extra para incrementar a configuração padrão, que conta com um display atrás do volante e um painel central. Condutores e passageiros também poderão desfrutar de uma câmera de selfie acoplada no veículo. Além disso, o novo Classe E conta com alguns recursos de assistência ao motorista, como frenagem de emergência automatizada com detecção de pedestres.

3 de 3 Novos sedans Classe E da Mercedes terão TikTok e outros apps em painel gigante para motorista e passageiros — Foto: Reprodução/Engadget Novos sedans Classe E da Mercedes terão TikTok e outros apps em painel gigante para motorista e passageiros — Foto: Reprodução/Engadget

Apesar das mudanças anunciadas para o MBUX, a Mercedes já planeja um novo software para seus próprios lançamentos. O MB.OS, sistema operacional customizado da empresa, chegará ao mercado junto à próxima geração de carros elétricos da montadora, que devem ser lançados no final do ano que vem.

