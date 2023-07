Celebrity: veja sinopse, elenco e trailer do dorama sobre influencers

Celebrity é o novo dorama da Netflix em alta entre o público. Lançado no último dia 30 de junho, a produção sul-coreana é estrelada por Park Gyu-young, atriz também confirmada na segunda temporada de Round 6 . Com 12 episódios, o K-drama é dirigido por Cheol-gyu Kim, mesmo responsável por sucessos como Flower of Evil, She is Wow, Chicago Typewriter e Confessions.

A trama, roteirizada por Kim Yi-young, utiliza o mundo das influencers digitais como pano de fundo para uma história cheia de drama e vingança. Confira, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão da série Celebrity.

Enredo de Celebrity

Sentada na frente de um celular, a influencer Seo A-ri (Gyu-young), uma das mais famosas na Coreia do Sul, promete revelar ao público como conseguiu tantos seguidores nas redes sociais. Então, A-ri começa a falar de detalhes pessoais da sua vida, como a perda do pai e seu trabalho antes da vida na internet, para em seguida mostrar aos seus seguidores as situações nada glamorosas que presenciou no mundo das webcelebridades.

Elenco da série

Estão presentes no elenco Eugene Ko (Black Knight) como Jun-Kyoung, Victoria Grace (Days of Our Lives) no papel de Chae-Hee, Yuuki Luna (WandaVision) como Bom, Chung-Ah Lee (Os Invencíveis) interpretando Yoon Shi-hyeon, Kang Min Hyuk (Sangsogjadeul) como Han Jun-kyung, Dong-geon Lee (O Beijo do Destino) no papel de Jin Tae-jeon e Jun Hyo-Seong (My Dear Cat) como Oh Min-hye.

Repercussão entre público e crítica

Até o momento, a série não pontou nos sites Rotten Tomatoes e Metacritic. No IMDb, a votação de 313 usuários garantiu ao dorama nota 7,4. Em review no site Decider, Celebrity é considerada "streamável". No consenso do portal, "a abordagem sobre 'lado escuro das mídias sociais' não é tão intrigante quanto o mistério sobre o que aconteceu com A-ri. Esperamos que o seriado se concentre em mostrar como ela se tornou uma influenciadora."

Confira o trailer de Celebrity