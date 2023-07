WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares em 2023? Entenda

O WhatsApp vai parar de funcionar de forma completa em alguns celulares Android e iPhone ( iOS ) em 2023. Essa é uma prática bem comum, mas assustou alguns usuários após a informação ser compartilhada nas redes sociais nos últimos dias. As postagens que ganharam destaque recentemente, no entanto, destacavam que a ação iria ocorrer nesta segunda-feira (31), data que não foi confirmada pelo mensageiro da Meta. A seguir, entenda como funciona a política de sistemas operacionais compatíveis com o WhatsApp e as atualizações e datas que podem dificultar o uso do app em alguns aparelhos neste ano.

O WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares?

Todo ano o WhatsApp faz uma revisão de quais são os sistemas operacionais compatíveis com o mensageiro. De forma geral, aparelhos antigos e com softwares desatualizados perdem a capacidade de rodar novidades de segurança e ferramentas do app. Por isso, o suporte nesses celulares é descontinuado pela Meta. A empresa também alega que o procedimento é importante para permitir a concentração de recursos no suporte para sistemas mais recentes.

Quais são os sistemas compatíveis com o WhatsApp atualmente?

Até o momento da publicação dessa reportagem, esses são os sistemas operacionais que têm o suporte do WhatsApp:

Aparelhos com sistema operacional Android 4.1 e posterior

iPhones com iOS 12 e posterior

Aparelhos com KaiOS 2.5.0 e posterior, incluindo JioPhone e JioPhone 2

Dessa forma, qualquer aparelho que não esteja nessa lista pode ser impedido de usar o WhatsApp por questões técnicas ou sofrer com a limitação de algumas ferramentas do app. A empresa também já avisou que, a partir do dia 24 de outubro de 2023, o WhatsApp será compatível apenas com as versões 5.0 e posteriores do Android. Não há, porém, qualquer menção a mudanças aplicadas no dia 31 de julho.

Outra informação destacada pelo mensageiro é que o app só funciona se o celular estiver habilitado para receber SMS ou chamadas durante o processo de confirmação. Não é possível criar uma nova conta usando aparelhos que operam somente pelo Wi-Fi.

O que acontece quando o celular deixa de ser compatível com o WhatsApp?

O WhatsApp avisa os usuários quando deixará de oferecer suporte para determinado aparelho. O mensageiro envia uma notificação no aplicativo e também alguns lembretes sobre a necessidade de atualizar o sistema. A partir daí, o usuário toma a decisão e aderir a um sistema mais recente ou perder acesso ao mensageiro.

