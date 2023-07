Celulares Xiaomi: conheça opções com performance e preço acessível

A Xiaomi é uma marca que reúne admiradores, inovação e produtos com custo-benefício interessante. Com certeza, existe um celular Xiaomi que vai atender às suas necessidades. A Americanas apresenta quatro smartphones da marca para você escolher e presentear.

Redmi Note 11 Pro

Apresentado no início de 2022, o Redmi Note 11 Pro 5G tem tela grande e um conjunto fotográfico interessante. O display AMOLED de 6,7 polegadas tem resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels) com taxa de atualização de 120 Hz, garantindo movimentos fluidos nas animações e nos games.

O aparelho tem suporte a carregamento rápido de 67 W e bateria de 5.000 mAh. No desempenho, processador Snapdragon 695 octa-core com velocidade de até 2,2 GHz, 128 GB de armazenamento (com expansão possível até 1 TB com microSD) e memória RAM de 6 GB.

Além da tela, o destaque do Redmi Note 11 Pro é o conjunto de câmeras, com lente principal de 108 MP e f/1.9, ultrawide de 8 MP e 118º e macro de 2 MP. A câmera frontal, posicionada em um furo na tela, é de 16 MP e f/2.4. A marca promete registros com boa riqueza de detalhes e captação ampla de luz, modos Retrato e Noturno, além de gravação a 1080 e 30 quadros por segundo.

O smartphone ainda conta com desbloqueio por reconhecimento facial e por impressão digital, com sensor na lateral; suporte a NFC e conexão com a rede 5G.

Xiaomi 12 Lite

Apresentado no segundo semestre do ano passado, o Xiaomi 12 Lite é a versão econômica do topo de linha da marca. Com perfil intermediário, ele tem conexão 5G, tela AMOLED de 6,55 polegadas, resolução Full HD e taxa de 120 Hz, com suporte para Dolby Vision.

A bateria de 4.300 mAh pode ser carregada em até 41 minutos com o carregador de 67W. O Xiaomi 12 Lite é mais fino do que o modelo convencional. Seu processador é o Snapdragon 778G de oito núcleos que atingem velocidade máxima de 2,4 GHz, com 8 GB de RAM e armazenamento de 128 GB (expansível para até 1 TB com microSD).

No sistema de câmeras, está presente o sensor de 108 MP, além de ultrawide de 8 MP e macro de 2 MP, enquanto a câmera de selfie tem 32 MP. O aparelho tem modo Noturno, modo Vlog de gravação de vídeos e captação a até 4K em 30 fps.

Poco M4

Celular com conexão com a rede 5G, tela LCD IPS de 6,58 polegadas, resolução Full HD+ e taxa de 90 Hz adaptável, o Poco M4 tem especificações mais básicas. Vem com processador MediaTek Dimensity 700 octa-core com velocidade de até 2,2 GHz, 128 GB de espaço (com possível expansão com microSD) e memória RAM de 4 GB ou 6 GB.

Tem sistema de câmera duplo na traseira, com lentes de 13 MP e 2 MP e 10x de zoom digital, enquanto a câmera frontal é de 5 MP, para gravar a 1080p ou 720p com 30 fps.

O Poco M4 conta ainda com reconhecimento facial, conector para fone de ouvido, Bluetooth 5.1, NFC e carregador de 22,5 W para a bateria de 5000 mAh.

Poco X5 Pro

O Poco X5 Pro é a sugestão mais recente desta lista. Lançado neste ano, esse intermediário da Xiaomi pode impressionar com sua câmera, conexão 5G e carregamento rápido de 67 W para a bateria de 5.000 mAh e promessa de zero a 100% de carga em 45 minutos, oferecendo ainda carregamento reverso de 5 W.

O Poco X5 Pro tem tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ e 120 Hz. A frente é revestida com Corning Gorilla Glass 5, que oferece proteção contra riscos e arranhões, enquanto a traseira e laterais são cobertas por policarbonato. O aparelho tem leitor de digital e NFC para pagamento por aproximação.

Por dentro, o celular da Xiaomi vem equipado com o chip Snapdragon 778G de oito núcleos e até 2,4 Ghz, com opções de 6 GB de memória RAM e 128 GB de espaço ou 8 GB e 256 GB. Segundo a marca, o Poco X5 Pro tem expansão de RAM dinâmica 3.0, que converte até 5 GB de armazenamento para mais eficiência. Porém, ele não possui entrada para micro SD.

No jogo de câmeras, o sensor principal tem 108 MP, ultrawide de 8 MP, macro de 2 MP e frontal de 16 MP. A Xiaomi afirma que a câmera principal usa uma tecnologia chamada de nona binning, capaz de combinar 9 pixels em um para melhorar a definição das imagens. Ele grava em 4K a 30 fps, enquanto a lente frontal captura em Full HD a 30 ou 60 fps.