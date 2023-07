ChatGPT fora do ar? Chatbot apresenta erro de conexão com o sistema hoje

Na plataforma em que monitora o status do ChatGPT, a OpenAI ainda não identificou a instabilidade desta terça-feira. Porém, nos testes feitos pelo TechTudo , não foi possível obter respostas do chatbot. A mensagem, em inglês, diz que "algo deu errado" e indica entrar em contato com a desenvolvedora da IA caso o problema persista.

No Google Trends, plataforma que compila as principais buscas feitas no Google, houve aumento súbito nas pesquisas por termos como "ChatGPT fora do ar", "ChatGPT não funciona" e "ChatGPT caiu". O TechTudo entrou em contato com a OpenAI para entender o que ocasionou a instabilidade e se há previsão de retorno. A matéria será atualizada quando houver resposta.