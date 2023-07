ChatGPT virou modinha? 6 motivos para trocá-lo pelo Bard, IA do Google

Apesar disso, será que vale a pena trocar o ChatGPT pelo Bard? Nas linhas a seguir, o TechTudo indica seis motivos porque você deveria substituir o bot da OpenAI pelo da Google agora mesmo. Vale dizer que, para compor a lista, o principal critério utilizado foi a utilidade das funções.

O Bard promete rivalizar com o ChatGPT

1. O Bard tem integração direta com outros serviços do Google

Uma das maiores praticidades do Bard é a integração com outros serviços do Google - coisa que, na versão pura, o ChatGPT simplesmente não consegue ter. Com a IA conversacional da gigante de buscas, é possível, por exemplo, gerar um rascunho de e-mail e exportá-lo diretamente para o Gmail, criar textos e usá-los no Docs ou organizar itens em uma planilha e pedir para que seja enviada para o Google Planilhas.

Integração do Bard com o Planilhas Google

Já o ChatGPT, em sua versão pública, ainda não possui integração com outros aplicativos, o que dificulta bastante a exportação das respostas geradas pelo chatbot. Para isso, o usuário precisa copiar a resposta dada pelo ChatGPT e colar em outra aplicação - algo que, no dia a dia, não é muito prático.

Planilha gerada no ChatGPT

2. A experiência de usuário no Bard é mais simples

O Bard também sai na frente quando o assunto é experiência do usuário. Além da já citada integração com outros aplicativos, a interface da ferramenta do Google é muito mais amigável. A forma como o Bard apresenta as respostas em texto facilita bastante a leitura, e o login também é mais simples de ser feito (principalmente quando você não lembra a senha do ChatGPT).

Além disso, o Bard permite que a pergunta seja editada mesmo depois de feita, mostra outras possibilidades de resposta e ainda possibilidade que o usuário exporte facilmente a pergunta no Google.

Resposta recebida no Google Bard

O ChatGPT é mais voltado para o texto e costuma responder em parágrafos corridos. Para conseguir outras opções, é preciso pedir que ele gere a resposta novamente. No entanto, uma das vantagens do chatbot da OpenAI é armazenar todas as conversas que o usuário já teve, enquanto o Bard só guarda as mais recentes ou que foram fixadas.

Resposta dada pelo ChatGPT

3. O Bard é totalmente gratuito

Assim como a grande maioria dos recursos do Google, o Bard é totalmente gratuito. A única exigência para acessar o chatbot é que o usuário esteja logado em uma conta Google. Não existem paywalls ou micro-transações dentro da ferramenta para que o usuário tenha acesso a sua versão mais recente.

O ChatGPT também possui uma versão gratuita disponível. No entanto, ela é bastante limitada e desatualizada, já que seu banco de dados só foi alimentado até setembro de 2021. Para acessar a versão mais recente – o ChatGPT Plus, que possui o modelo de linguagem GPT-4 –, é preciso pagar US$ 20 mensais (cerca de R$ 96, na cotação atual).

ChatGPT Plus é a versão atualizada do chatbot, mas, diferentemente do Bard, ela é paga

4. Lida com informações atualizadas

Uma das principais vantagens do Bard é que seu banco de dados tem acesso a informações em tempo real. Com isso, ele consegue responder perguntas atuais sem qualquer problema. Assim, se você questioná-lo, por exemplo, sobre a tabela do Campeonato Brasileiro de 2023 ou sobre o conflito na Ucrânia, ele conseguirá responder. No entanto, é importante ressaltar que a ferramenta ainda está em fase experimental e pode apresentar informações imprecisas ou falsas.

O Bard consegue acessar informações atuais

Como já dito anteriormente, a versão gratuita do ChatGPT só tem acesso a informações até setembro de 2021. Caso seja questionado sobre assuntos atuais, o chatbot pede que o usuário busque informações em fontes externas.

A versão gratuita do ChatGPT só acessa informações até 2021

5. Trabalha melhor com imagens

Além de buscar informações em tempo real, o Bard tem a capacidade de procurar imagens para ilustrar uma resposta, o que o torna uma ferramenta ainda mais completa. Com a nova integração do Google Lens ao Bard, lançada recentemente nos EUA, ficou possível também a busca direta por imagens. Vale ressaltar que essas funcionalidades, por enquanto, ainda não estão disponíveis no Brasil, mas devem chegar a qualquer momento.

Já o ChatGPT na sua versão gratuita é uma modelo linguístico exclusivamente de texto, não permitindo imagens em sua plataforma. Caso seja perguntado por qualquer figura, o robô responde que não tem a capacidade de mostrá-la. No entanto, se for possível, o ChatGPT fará uma descrição da imagem solicitada ou dará algum contexto adicional.

ChatGPT não consegue exibir imagens

6. Transforma sua pergunta em uma pesquisa do Google rapidamente

Além de lidar melhor com informações atuais, o Bard também tem outro recurso que traz mais agilidade para o usuário: ele permite que suas perguntas sejam exportadas para o Google em tempo real. Após todas as respostas dadas pelo chatbot, existe um botão com a opção “Pesquisar no Google”. A ferramenta ainda dá opções de pesquisas relacionadas para complementar.

Bard permite que o usuário pesquise no Google

Já o ChatGPT da OpenAI, em sua versão gratuita, não permite qualquer integração à ferramentas de busca dentro de sua plataforma. Porém, a Microsoft recentemente incorporou a tecnologia do ChatGPT ao Bing, possibilitando pesquisas mais otimizadas e oferecendo respostas em forma de bate-papo.

A ferramenta também sugere dicas de busca relacionadas e mostra as fontes de onde a informação foi tirada. Vale ressaltar que esta é uma funcionalidade do Bing e não é integrada ao ChatGPT gratuito.

Bing utiliza ChatGPT em seu chat de busca

Com informações de Google, Zapier e TechTarget

