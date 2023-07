Claro sem sinal? Internet e rede móvel estão fora do ar, segundo clientes

Claro está fora do ar nesta quinta-feira (20) — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

1 de 2 Claro está fora do ar nesta quinta-feira (20) — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

📝 Qual a melhor internet fibra em SP: Vivo ou Claro? Tire dúvidas no Fórum TechTudo

De acordo com o Google Trends, plataforma para acompanhamento de buscas no Google em tempo real, houve crescimento súbito nas consultas por termos como "Claro sem internet", "Claro sem sinal" e "Internet Claro fora do ar hoje" na última hora. A instabilidade afetaria estados das regiões Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, conforme mostra o local de origem das buscas.