Comercial da nova Kombi reúne Elis Regina e Maria Rita; veja como IA funciona

Elis Regina "voltou à vida" no comercial da nova Kombi 2023. Na campanha que começou a ser veiculada a partir de hoje (4), Elis aparece no volante de um modelo antigo do automóvel, cantando a música "Como nossos pais", de Belchior. Ao lado da cantora, que faleceu em 1982, o comercial mostra sua filha Maria Rita, que também performa a canção, mas do interior da ID.Buzz, versão mais recente e elétrica da Kombi. O comercial foi criado usando inteligência artificial (IA), em uma tecnologia deep fake que usa uma grande base de dados para "recriar" a artista.