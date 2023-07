Como acessar o Bard? Saiba usar a inteligência artificial do Google

1 de 10 Como acessar o Bard: veja tutorial completo da IA do Google — Foto: Divulgação/Getty Images Como acessar o Bard: veja tutorial completo da IA do Google — Foto: Divulgação/Getty Images

Como acessar o Bard: veja como usar o chatbot com IA do Google

Passo 1. Acesse o site do Bard (https://bard.google.com/) e toque em "Quero testar o Bard". É preciso estar logado em uma conta do Google;

2 de 10 No primeiro acesso ao Bard, clique em "Quero testar o Bard" — Foto: Reprodução/Yuri Neri No primeiro acesso ao Bard, clique em "Quero testar o Bard" — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 2. Na página seguinte, role os termos de uso até o final e toque em "Continuar";

3 de 10 Role os termos de uso e clique em "Continuar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri Role os termos de uso e clique em "Continuar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 3. Depois, a ferramenta mostra uma janela que ratifica que o Bard é experimental e, por isso, está sujeito a erros. Toque sobre "Continuar" para prosseguir;

4 de 10 Novamente, clique em "Continuar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri Novamente, clique em "Continuar" — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 4. Escreva os seus comandos na barra destacada e, depois, dê "Enter". Se preferir, toque na setinha à direita;

5 de 10 Escreva os seus comandos na barrinha na parte inferior da página — Foto: Reprodução/Yuri Neri Escreva os seus comandos na barrinha na parte inferior da página — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 5. É possível pedir para o Bard realizar diferentes tarefas, como escrever templates de e-mails, sugerir ideias para legendas para o Instagram ou de posts no LinkedIn, organizar itens em ordem alfabética e muito mais. Neste caso, foi pedido para a ferramenta escrever um poema sobre o TechTudo. Além de digitar, também é possível utilizar comandos por voz ao tocar no ícone do microfone. Para iniciar uma nova conversa e organizar o seu bate-papo com o chatbot, toque em "+ Nova Conversa" na parte superior esquerda da tela;

6 de 10 Poema sobre o TechTudo — Foto: Reprodução/Yuri Neri Poema sobre o TechTudo — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 6. É possível avaliar as respostas do Bard e contribuir com o desenvolvimento da ferramenta. Para isso, toque no joinha para cima para avaliar positivamente ou no joinha para baixo para avaliar negativamente;

7 de 10 É possível avaliar as respostas do Bard com os ícones de joinha — Foto: Reprodução/Yuri Neri É possível avaliar as respostas do Bard com os ícones de joinha — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 7. Clique nos três botões de uma conversa para fixar, renomear ou excluir uma conversa;

8 de 10 Clique nos três botões de uma conversa para fixar, renomear ou excluir uma conversa — Foto: Reprodução/Yuri Neri Clique nos três botões de uma conversa para fixar, renomear ou excluir uma conversa — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 8. Um diferencial do Bard está na compatibilidade com outros serviços do Google. Neste caso, solicitamos ao chatbot uma tabela com todos os times do Brasileirão 2023 em ordem alfabética. Ao final, a ferramenta exibe um botão para exportar a tabela para o Google Planilhas;

9 de 10 Clique em "Exportar para as Planilhas" — Foto: Reprodução/Yuri Neri Clique em "Exportar para as Planilhas" — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 9. Também existem outras formas de compartilhamento, havendo conexão direta com o Gmail ou para o Google Docs. Para isso, basta tocar no ícone de compartilhar e selecionar a opção desejada.

10 de 10 Se preferir, também existem outras formas de compartilhamento — Foto: Reprodução/Yuri Neri Se preferir, também existem outras formas de compartilhamento — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Pronto. Agora você já sabe como usar o Bard no PC.

