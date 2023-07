Como assinar o PS Plus? Confira quanto custa o PlayStation Plus

O PS Plus é o serviço de assinatura da Sony para os consoles PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) que permite que usuários joguem a versão multiplayer online dos games. Em junho de 2022, o serviço ganhou uma cara nova e passou a contar com três níveis: Essencial, Extra e Deluxe, que introduziram também acesso a um catálogo de centenas jogos no PS Plus Extra, semelhante ao Xbox Game Pass , e ainda títulos clássicos no nível Deluxe. O TechTudo responde as principais dúvidas sobre o serviço de assinatura. Entenda o que PS Plus, como assinar, quanto custa, o que é PS Plus Extra, como funciona e mais.

Como assinar o PS Plus? Confira o guia completo.

O TechTudo reuniu três tópicos para você saber tudo sobre o serviço de assinatura PS Plus. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

O que é e como funciona o PS Plus; Quanto custa o PS Plus; Como assinar o PS Plus no PC; Como assinar o PS Plus pelo PS4; Como assinar o PS Plus pelo PS5; Como cancelar o PS Plus; Quais jogos têm no PlayStation Plus; Como parcelar PlayStation Plus; Como ter PlayStation Plus de graça.

1. O que é e como funciona o PS Plus

O antigo PS Plus que apenas garantia acesso a multiplayer online e três jogos grátis mensais para usuários se tornou o novo nível PS Plus Essencial. O PS Plus Extra é o nível mais recomendado para a maioria dos jogadores, pois oferece acesso às vantagens do Essencial e um catálogo com mais de 400 jogos e Ubisoft+ Classics enquanto a assinatura estiver ativa, o que garante que sempre haja algo novo para jogar.

Diferente do Xbox Game Pass, no entanto, o PS Plus Extra não recebe jogos da Sony no lançamento. Por último, o nível Deluxe traz tudo do Essencial e Extra e mais jogos clássicos de PlayStation One, PlayStation 2 e jogos remasterizados para PS4 e PS5.

2. Quanto custa o PS Plus

O serviço do PS Plus pode ser assinado em qualquer um dos 3 níveis: Essencial, Extra e Deluxe, cada um deles por um período de 1 mês, 3 meses ou 12 meses. Quanto maior o período assinado, maior o desconto no preço do serviço ao ano. A qualquer momento o usuário pode fazer upgrade de seu nível de PS Plus para um superior, pagando apenas a diferença. Confira os valores de cada plano pelos diferentes períodos de tempo.

Preços da assinatura do PS Plus PS Plus Essencial Extra Deluxe 1 mês R$ 34,90 R$ 52,90 R$ 59,90 3 meses R$ 84,90 R$ 139,90 R$ 159,90 12 meses R$ 199,90 R$ 339,90 R$ 389,90

3. Como assinar o PS Plus no PC

Passo 1. Acesse o site oficial do PlayStation através desse link ( https://www.playstation.com/pt-br/ ), clique em "Serviços" no menu no topo da página e selecione "PS Plus";

Passo 2. Na página da PS Plus clique em "Assinar o PlayStation Plus" na parte superior direita, em "Veja todos os planos de assinatura" ou apenas role a página para baixo. Todas essas opções levarão aos planos e seus preços;

Passo 3. Escolha um dos três níveis de assinatura: PS Plus Essencial, Extra ou Deluxe e por quanto tempo: 1 mês, 3 meses ou 12 meses. Após escolher clique em "Adicionar ao carrinho";

Passo 4. Confira se sua escolha está correta e clique em "Aceitar". Adicione um método de pagamento, coloque sua senha, marque a caixa sobre aceitar os termos e condições da loja e clique em "Confirmar Compra" para assinar o PS Plus.

4. Como assinar o PS Plus pelo PS4

Passo 1. No menu do seu PlayStation 4 (PS4) à esquerda selecione a PlayStation Store;

Passo 2. No menu à esquerda selecione o "PS Plus" e depois selecione "Escolha seu novo nível";

Passo 3. Na próxima página na PlayStation Store selecione "Assine já";

Passo 4. Escolha um dos três níveis de assinatura: PS Plus Essencial, Extra ou Deluxe e pressione os botões L2 e R2 no controle DualShock 4 para alterar por quanto tempo: 1 mês, 3 meses ou 12 meses;

Passo 5. Confira se sua escolha está correta e clique em "Aceitar". Adicione um método de pagamento e selecione "Confirmar Compra" para assinar o PS Plus.

5. Como assinar o PS Plus pelo PS5

Passo 1. No PlayStation 5 (PS5) o procedimento é bem mais simples. No menu do console selecione diretamente o PlayStation Plus e a opção "Assinar", que já estará destacada;

Passo 2. Escolha um dos três níveis de assinatura: PS Plus Essencial, Extra ou Deluxe e pressione os botões L2 e R2 no controle DualSense para alterar por quanto tempo: 1 mês, 3 meses ou 12 meses;

Passo 3. Confira se sua escolha está correta e clique em "Aceitar". Adicione um método de pagamento e selecione "Confirmar Compra" para assinar o PS Plus.

6. Como cancelar o PS Plus

Uma vez feita a assinatura do PS Plus a cobrança é recorrente e automática no cartão de crédito do assinante ou no saldo da carteira da PlayStation Store. Caso não deseje mais assinar o serviço é preciso cancelar em seu perfil. Acesse o site oficial do PlayStation e clique no ícone de seu perfil no canto superior direito. Selecione "Gerenciamento das Assinaturas" onde aparecerá sua assinatura do PS Plus. Clique em "Cancelar" e "Confirmar cancelamento". Se tiver alguma dúvida, confira o tutorial do TechTudo sobre como cancelar o PS Plus.

7. Quais jogos têm no PlayStation Plus

O PS Plus Extra oferece acesso a muitos títulos populares da Sony, como Horizon: Forbidden West, God of War, Ratchet & Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima, entre outros. Para acessar o catálogo completo no PlayStation 5 (PS5) basta selecionar o PS Plus no menu do console e do lado do botão de "Assinar" há a opção de ver o "Catálogo de jogos" e mais à direita o "Catálogo de Clássicos" do PS Plus Deluxe. No PS4 a lista fica na PlayStation Store, na mesma seção para assinar o PS Plus. Basta pressionar para a direita para ver uma tela onde são mostrados os games do catálogo e mais para a direita um menu que conta com o catálogo de clássicos.

Se o usuário quiser saber se um título específico está disponível ou não em um certo nível de assinatura, por exemplo: Cuphead, PlayStation Plus Extra, jogo este que não está no serviço, é possível usar o site oficial para conferir. Acesse este link ( https://www.playstation.com/pt-br/ps-plus/games/ ), role até o final da página e procure o jogo desejado em ordem alfabética, na letra C no caso, e veja todos os games que começam com a letra.

Mensalmente novos títulos são adicionados ao PlayStation Plus Essencial, Extra e Deluxe, além de ocasionalmente alguns games saírem do serviço. O usuário pode acompanhar quais os novos jogos são adicionados através das matérias do TechTudo e também pelo site oficial PlayStation Blog ( https://blog.br.playstation.com/ ). Os novos jogos do PS Plus Essencial ficam disponíveis na primeira terça-feira do mês, enquanto os do PS Plus Extra e Deluxe chegam na metade do mês.

8. Como parcelar PlayStation Plus

No momento de assinatura do PS Plus os preços dos períodos de 3 meses e 12 meses são apresentado para o usuário com o valor equivalente mensal, o que pode causar confusão. Por exemplo: "PS Plus Deluxe R$ 389,90 equivalente a R$ 32,50 a cada mês". O assinante irá pagar no momento da assinatura o valor integral de R$ 389,90, não um valor de R$ 32,50 mensal durante 1 ano. Através da PlayStation Store não é possível parcelar.

Um truque para ter como parcelar PlayStation Plus é pagar o serviço através de um Cartão Presente (Gift Card) com crédito pré-pago da PlayStation Store. Usuários têm como comprar esses cartões em lojas físicas como Americanas, Carrefour, Casas Bahia, Extra, Ponto Frio, Submarino, entre outras. Eles também estão disponíveis em lojas online como a Nuuvem e Hype Games ou apps como o PicPay. Muitas dessas lojas oferecem opções de parcelamento, o que permite aproveitar o desconto da assinatura anual sem ter que pagar todo o valor de uma vez.

9. Como ter PlayStation Plus de graça

O PlayStation Plus é um serviço pago, então obviamente não é possível obtê-lo de graça. Usuários devem ficar atentos a sites que prometem essa vantagem pois podem se tratar de golpes. Ocasionalmente há algumas formas de ganhar um período gratuito como ganhar meses grátis ao comprar um novo console ou acessório, períodos de teste oferecidos pela Sony, entre outros. Algumas das lojas de cartão presente mencionadas acima também oferecem "Cashback" (dinheiro de volta) que pode ser usado de várias formas, como comprar mais tempo de PS Plus.

Há ainda promoções sazonais como o desafio de Sackboy: A Big Adventure que oferecia 3 meses de PS Plus grátis ou vendas na PlayStation Store que permitem adquirir o serviço com grande desconto, o que garante meses a mais "de graça". Apesar de não haver formas de ter o PS Plus de graça, em algumas ocasiões os jogadores podem ter algumas das vantagens da assinatura, como durante os Finais de Semana Multiplayer Gratuito em que é possível jogar com amigos sem precisar pagar o PlayStation Plus.

