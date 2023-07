Como conseguir convite no Bluesky

É preciso conseguir um convite no Bluesky para ingressar na rede social. A plataforma foi anunciada no ano passado para competir com o Twitter e tem inclusive do ex-CEO do microblog do passarinho, Jack Dorsey, em seu conselho administrativo. Recentemente, a rede ficou em alta após o empresário Elon Musk trazer novidades controversas ao Twitter, que desagradaram parte dos usuários. O Bluesky é bastante similar à rede social do passarinho azul, com foco na criação de conteúdos curtos, chamados de “skeets”, e uma linha do tempo contínua.