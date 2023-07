Como funciona o reconhecimento facial do estádio do Palmeiras?

O sistema de reconhecimento facial no estádio do Palmeiras foi implementado com o objetivo aumentar a segurança de torcedores e diminuir o tempo de entrada do Allianz Parque. A ferramenta está sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e ajudou a identificar o homem que matou a torcedora Gabriela Anelli durante uma confusão após a partida entre Palmeiras e Flamengo no dia 8 de julho. A coleta de informação imutável de identificação do indivíduo ainda causa polêmica. Apesar disso, tem sido aplicada em outros estádios no Brasil e no mundo, e deverá se expandir. A seguir, entenda melhor como funciona a ferramenta e o impacto dela na vida do torcedor.

2 de 3 Sistema de reconhecimento facial no estádio do Palmeiras foi adotado em 2023 — Foto: Divulgação/Palmeiras Sistema de reconhecimento facial no estádio do Palmeiras foi adotado em 2023 — Foto: Divulgação/Palmeiras

📝Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Saiba mais no Fórum do TechTudo

O que é e como funciona o sistema de reconhecimento facial do estádio do Palmeiras?

O sistema de reconhecimento facial é uma tecnologia que utiliza algoritmos e inteligência artificial para identificar rostos em imagens ou vídeos. Ele é projetado para reconhecer padrões específicos presentes nos rostos das pessoas, permitindo a identificação única, com base em suas características faciais distintas. Instalada no Allianz Parque, a ferramenta visa facilitar a entrada do torcedor no estádio, evitando a prática do cambismo e facilitando a identificação de criminosos.

Com a implementação desta ferramenta, a entrada no Allianz Parque é feita apenas por reconhecimento facial, após o torcedor registrar sua face no sistema, comprar o ingresso e se dirigir à catraca. É importante frisar que não há mais ingresso físico ou cartão para acesso ao estádio, de modo que a entrada será exclusivamente pela biometria da face. Para cadastrar o rosto, o torcedor pode acessar o site (www.ingressospalmeiras.com.br) a qualquer momento, desde que já tenha comprado o ingresso.

No caso da compra de bilhetes para dependentes, é exigido cadastrar a biometria facial antes de os ingressos serem comprados. Este cadastramento é obrigatório para crianças, incluindo aquelas de colo, e torcedores do time adversário. Após a compra, as informações sobre portão, fileira e assento serão enviadas por e-mail e estarão disponíveis no perfil Avanti. Deixou para comprar o bilhete de última hora? Você ainda pode adquiri-lo na bilheteria física, mas precisa já ter registro de biometria facial no site do time

Existem outros estádios com esse tipo de tecnologia?

No Brasil, o Estádio Hailé Pinheiro do Goiás Esporte Clube, também conhecido como Serrinha, passou a usar tecnologia de reconhecimento facial em 2022, após multas aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva devido a conflitos, agressões e gritos entre torcidas. Já o Estádio Arena MRV do Atlético MG, inaugurado em 2023, adotou a medida desde a abertura, como medida de segurança e para aumentar o conforto do torcedor e auxiliar na organização de eventos.

No exterior, alguns estádios que contam com sistema de biometria facial são:

New York Mets — Citi Field (MLB), dedicado aos fãs de beisebol e localizado em Flushing Meadows-Corona Park, no bairro do Queens, em Nova York

Cleveland Browns — FirstEnergy Stadium (NFL), da equipe de futebol americano Cleveland Browns, localizado em Cleveland, Ohio

Atlanta Falcons — Mercedes-Benz Stadium (NFL), lar da equipe de futebol americano Atlanta Falcons, localizado no centro de Atlanta, Geórgia

Columbus Crew - Lower.com Field (MLS), novo estádio da equipe de futebol Columbus Crew SC, localizado em Columbus, Ohio.

Esse tipo de tecnologia vai se tornar padrão em estádios?

Um estudo de 2021 do NCS4, realizado na Universidade do Sul do Mississippi com 40 diretores de instalações esportivas, mostrou que o reconhecimento facial está no topo das listas de desejos para eventos nos estádios. Com o avanço da tecnologia de inteligência artificial, a tendência é que este tipo de ferramenta se expanda cada vez mais, devido ao seu potencial de segurança e agilidade do serviço.

Para que a tecnologia não seja usada de forma indevida por aqui, será necessário que os gestores dos estádios e criadores dos serviços de reconhecimento facial sigam a LGPD. A lei entrou em vigor em setembro de 2020 e estabelece a necessidade de consentimento explícito do titular dos dados para o tratamento, bem como a garantia de segurança e privacidade no processamento dessas informações.

Por que estádios têm aderido ao reconhecimento facial?

O reconhecimento facial em estádios pode impedir o acesso de pessoas não autorizadas, ajudando a garantir uma entrada mais segura. Além disso, o processo de identificação auxilia a identificação de infratores e nega o acesso desses indivíduos em jogos futuros.

Outra vantagem que tem atraído os gestores de estádios para o ramo do reconhecimento facial é a agilidade, visto que a biometria através do rosto acelera o acesso ao evento. Por fim, o reconhecimento facial pode fornecer dados demográficos dos participantes, permitindo anúncios direcionados e informações valiosas para otimizar as estratégias de vendas.

Há riscos na adoção de reconhecimento facial em estádios?

Estudos recentes apontam que o reconhecimento facial apresenta diversos problemas, especialmente no que diz respeito ao viés algorítmico. Isso porque, em um relatório do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, pesquisadores analisaram cerca de 189 algoritmos de reconhecimento facial e descobriram que a maioria exibe algum tipo de viés racial e de gênero.

Embora o reconhecimento facial seja usado para impedir a entrada de infratores, a existência de falsos positivos pode levar indivíduos inocentes a serem barrados indevidamente nos eventos esportivos, gerando frustração e insatisfação.

No quesito privacidade e segurança, a implementação generalizada do reconhecimento facial levanta questões sobre a privacidade dos torcedores, já que o uso dessas tecnologias coleta e armazena dados biométricos sensíveis, aumentando os riscos de violações de privacidade e abuso de informações pessoais.

3 de 3 Uso de reconhecimento facial nos estádios levanta discussão sobre o abuso de informações pessoais — Foto: Reprodução/Freepik Uso de reconhecimento facial nos estádios levanta discussão sobre o abuso de informações pessoais — Foto: Reprodução/Freepik

Para que o uso dessa tecnologia seja transparente e responsável, é essencial que as equipes e organizações envolvidas sejam cuidadosas na criação e lançamento desses aplicativos, evitando o viés e garantindo uma abordagem justa e ética, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Veja também: como descobrir a senha do Wi-Fi pelo celular