Como reduzir ou aumentar o tamanho da foto? Veja opções de sites grátis

1É possível redimensionar (reduzir ou aumentar) e cortar imagens gratuitamente através de sites e aplicativos. Através do próprio navegador, os usuários conseguem editar imagens sem precisar de cadastro para incrementar fotos e publicá-las no Instagram ou em outra rede social. O Adobe Express é um exemplo de aplicativo que reduz o tamanho da foto e que já oferece até as opções padronizadas para adaptar aos padrões de redes sociais. A seguir, conheça sete webapp que oferecem ferramentas para mudar o tamanho de fotos tanto pelo computador quanto pelo celular.

1. 7 Aplicativos e sites para reduzir ou aumentar o tamanho da foto

Adobe Express

O Adobe Express (express.adobe.com/pt-BR/tools/image-resize) é uma ótima alternativa para quem vai editar imagens para redes sociais. Além de oferecer uma opção para redimensionar as fotos de maneira personalizada, a plataforma oferece opções padronizadas para o Instagram, Twitter, Facebook, entre outras.

O serviço é gratuito, não precisa de cadastro e, além do computador, também pode ser utilizado pelo celular através do navegador – ou seja, não é preciso instalar nenhum aplicativo.

Como redimensionar imagens pelo Adobe Express

Passo 1. Acesse o Adobe Express no seu navegador (express.adobe.com/pt-BR/tools/image-resize);

Passo 2. Arraste uma foto para o site ou clique em “Procurar no seu dispositivo”;

Passo 3. Selecione a imagem;

Passo 4. No lado direito, escolha o tamanho da imagem desejado ou selecione a opção “Personalizado” para escolher o tamanho;

Passo 5. Digite a largura e a altura que você deseja exporta a imagem;

Passo 6. Para concluir, clique em “Baixar”.

I Love IMG

Além das ferramentas de compressão, recorte e conversão de imagens, o I Love IMG (iloveimg.com/pt/redimensionar-imagem) também permite redimensionar imagens pelo navegador. O serviço gratuito não requer login e senha e oferece uma integração para editar arquivos guardados no Google Drive e Dropbox. Além disso, é possível utilizá-lo pelo navegador do celular.

Ao enviar a foto, os usuários podem redimensionar a imagem tanto por pixels quanto por porcentagem. Ao finalizar o procedimento, a plataforma libera o arquivo editado para você guardar no celular ou computador.

Como redimensionar imagens pelo I Love IMG

Passo 1. Acesse o site do I Love IMG (iloveimg.com/pt/redimensionar-imagem);

Passo 2. Arraste uma foto para o site ou clique em “Selecionar imagens”. Você também pode enviar um arquivo diretamente do Google Drive e Dropbox;

Passo 3. Na lateral direita, defina o novo tamanho da imagem. Você pode ajustar a altura e a largura tanto em pixels quanto em porcentagem;

Passo 4. Para concluir, aperte o botão “Redimensionar Imagens”;

Passo 5. Na tela seguinte, aperte em “Descarregar imagens” para fazer o download dos arquivos.

Resize Your Image

Nem todas as plataformas de redimensionamento oferecem a opção para recortar imagens. Se você deseja fazer um crop, existe uma alternativa gratuita e que está disponível para smartphones: o Resize Your Imagem. Através do webapp, os usuários podem reduzir o tamanho das fotos fazendo cortes para enquadrar apenas os elementos desejados.

Além do recorte, os usuários também podem alterar a rotação da imagem e até espelhá-las.

Como recortar e redimensionar fotos pelo Resize Your Image

Passo 1. Entre no Resize Your Image (resizeyourimage.com);

Passo 2. Clique em “Escolher arquivo” e envie uma foto ao site;

Passo 3. Ajuste o recorte como desejado;

Passo 4. Finalize em "Resize".

PicResize

O PicResize (picresize.com) oferece as duas possibilidades: o redimensionamento e o corte da foto. Ou seja, além de diminuir o tamanho da imagem, os usuários conseguem alterar o formato e enquadrar apenas o desejado. Tudo isso em uma única plataforma que está disponível gratuitamente na web e funciona no celular.

Além das opções supracitadas, a plataforma também permite alterar a rotação da imagem. Dá até para espelhar o conteúdo sem depender de apps mais avançados, como o Photoshop.

Como recortar e redimensionar fotos pelo PicResize

Passo 1. Acesse o PicResize no navegador (picresize.com);

Passo 2. Arraste uma imagem para o site ou clique em “Drag and drop a file or click”;

Passo 3. Para apenas redimensionar a imagem, ajuste o tamanho na seção “Resize Your Picture”;

Passo 4. Para cortar a imagem, clique em “Crop Selection” e selecione a área que você deseja recortar;

Passo 5. Ao finalizar, escolha o formato de arquivo em “Save As” e aperte no botão “I’m done, reduze my picture!”.

Simple Image Resizer

Mais simples, o Simple Image Resizer (simpleimageresizer.com) vai direto ao ponto. Ao acessar o site, os usuários só precisam enviar o arquivo, escolher o tamanho e, pronto. Em seguida, a imagem será redimensionada e você poderá guarda-la no seu celular, tablet ou celular.

O serviço é gratuito e também pode ser acessado pela web. Além disso, a plataforma oferece opções para adaptar o conteúdo para redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Como utilizar o Simple Image Resizer

Passo 1. Abra o Simple Image Resizer no navegador (simpleimageresizer.com);

Passo 2. Clique em “Select image” e escolha uma foto a ser editar;

Passo 3. Selecione o percentual de redução ou o tamanho desejado;

Passo 4. Clique em “Resize” para finalizar.

Fotor

O Fotor (fotor.com/photo-editor-app/editor/basic) é uma opção mais completa para cortar imagem. Além dos formatos tradicionais, a plataforma oferece a opção para recortar em forma de círculo, triângulo e coração. Assim como a solução da Adobe, o webapp também oferece as padronizações para redes sociais, como Instagram, Facebook e afins.

A ferramenta é gratuita, mas não funciona no celular pelo navegador. Durante os testes do TechTudo em um Galaxy S22 com Android 13, o site solicitou a instalação do aplicativo para fazer a edição.

Como redimensionar imagens pelo Fotor

Passo 1. Acesse o Fotor no navegador (fotor.com/photo-editor-app/editor/basic);

Passo 2. Arraste a foto ou clique em “Imagem Aberta” para selecionar o arquivo a ser editado;

Passo 3. Ajuste a imagem de acordo com o tamanho desejado;

Passo 4. Clique em “Aplicar” para guardar os ajustes;

Passo 5. No canto superior direito, aperte em “Download” para salvar o arquivo.

EZGif

Assim como o I Love IMG, o EZGif (ezgif.com/resize) é um “canivete suíço”. Além de redimensionar imagens em diversos formatos, a plataforma oferece outras ferramentas extremamente úteis, como compressão, recorte e conversão de imagens. E o melhor: tudo isso é de graça e oferecido em uma plataforma simples, mas disponível apenas em inglês.

Assim como os demais, o webapp é simples de utilizar. Mas a plataforma oferece uma certa transversalidade com outros serviços pois, após a edição, o usuário consegue converter o arquivo para outro formato imediatamente, por exemplo.

Como redimensionar imagens pelo EZGif

Passo 1. Acesse o EZGif no seu navegador (ezgif.com/resize);

Passo 2. Clique em “Escolher Arquivo” para selecionar a imagem a ser editada e aperte em “Upload”;

Passo 3. Abaixo da imagem em exibição, selecione o tamanho desejado;

Passo 4. Clique em “Resize image!” para redimensioná-la;

Passo 5. Após redimensionar a imagem, na seção “Resized Imagem”, clique em “Save” para guardar o arquivo alterado.

2. Outros programas para redimensionar imagens

Além dos sites, existem alternativas para redimensionar fotos pelo computador. É o caso dos próprios visualizadores de imagens do Windows e do macOS, que oferecem opções para fazer ajustes rápidos nos arquivos. Os usuários também podem utilizar o Paint e o Gimp gratuitamente.

No celular, as galerias do Android e do iPhone (iOS) também oferecem opção para redimensionar imagens. Em alguns casos, como Google Fotos, é possível até fazer o ajuste alterando o formato da foto para deixá-lo pronto para ser publicado no Instagram, Twitter e afins.

3. Como melhorar a qualidade da foto ampliada

Ao ampliar fotos, nem sempre a qualidade é preservada. Especialmente quando o arquivo original possui resolução baixa ou passou por um processo de compressão. Mas existem algumas alternativas que ajudam a melhorar a qualidade da imagem através do navegador.

É o caso do Let’s Enhance (letsenhance.io/), um editor online utiliza inteligência artificial (IA) para aprimorar as imagens. O Adobe Spark também possui uma opção para deixar a foto com mais qualidade. Confira outros sites para otimizar os arquivos após a ampliação.

4. Qual o tamanho da foto para Instagram e WhatsApp

Algumas redes sociais possuem tamanhos padronizado de imagens. É o caso do Instagram, que permite a publicação de fotos no formato quadrado (1080 x 1080 pixels), na horizontal (1080 x 566 pixels) e na vertical (1080 x 1350 pixels). No caso dos Stories, as imagens precisam ter, idealmente, 1080 x 1920 pixels.

Já o WhatsApp permite o envio de imagens de qualquer tamanho em conversas individuais e em grupo. Todavia, no WhatsApp Status, é importante utilizar imagens na vertical, assim como no Instagram Stories.

Com informações de Adobe.

