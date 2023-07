Como se inscrever no FIES 2023/2? Veja tudo que você precisa saber

As inscrições para o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) 2023/2 começam nesta terça-feira (4) e vão até a próxima sexta (7). O programa do Ministério da Educação visa financiar o ensino superior de estudantes em universidades privadas com avaliação positiva no Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Os interessados devem se inscrever no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior com uma conta Gov.br. Para participar do processo, é preciso seguir alguns requisitos, como ter feito alguma edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) desde 2010 e ter renda familiar bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.