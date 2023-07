Como um Nintendo Switch ajudou a polícia a achar uma jovem sequestrada

1 de 1 Nintendo Switch "ajuda" a encontrar adolescente sequestrada; entenda caso — Foto: Divulgação/Nintendo Nintendo Switch "ajuda" a encontrar adolescente sequestrada; entenda caso — Foto: Divulgação/Nintendo

De acordo com informações do portal ABC15, a adolescente desapareceu de sua casa, no estado da Virgínia, no dia 3 de agosto de 2022. Ela foi encontrada apenas 11 dias depois, a mais de 3 mil quilômetros de distância e na casa de um homem desconhecido, que ela havia conhecido pela Internet. Ethan Roberts, de 28 anos, fingiu amizade com a menina para se aproximar dela e viajou até o seu estado para poder sequestra-la. Ele retornou para Tolleson, no Arizona, acompanhado dela, e a manteve em cativeiro até ser encontrado e preso.

Ainda de acordo com o portal, Ethan permitiu que a menina levasse o Nintendo Switch com ela durante a viagem, e foi graças ao videogame que os policiais foram capazes de rastrear sua localização. Quando a menina se conectou à Internet para baixar jogos e ver vídeos no YouTube, um colega com quem ela havia se conectado no console recebeu um alerta informando que ela estava online.

O menino, então, alertou as autoridades, que ainda não haviam considerado a possibilidade de usar o console para encontrar a jovem. "Não era nada que alguém tinha pensado naquele momento", disse o diretor aposentado da delegacia de polícia do Arizona. "O fato é que outra pessoa - uma criança - foi inteligente o suficiente para dizer: 'Ei, olhe, minha amiga está online e ela está desaparecida, e preciso contar a alguém'", declarou o policial.

Usando o console da Nintendo, o FBI rastreou o endereço IP da rede, que os levou ao apartamento de Ethan. Onze dias depois de seu desaparecimento, a menina foi finalmente encontrada e retornou para sua família. Ethan foi preso e condenado a mais de 30 anos de prisão. Ele vai responder a diversas acusações, incluindo transporte de menor com a intenção de se envolver em atividades sexuais criminosas e pornografia infantil.

Com informações de ABC15 e Gamespot

