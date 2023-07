Computadores esquecidos por 20 anos em celeiro viram febre na Internet; entenda

Mais de 2 mil computadores vintage foram encontrados em um celeiro, em Massachussets, nos Estados Unidos, e viraram um verdadeiro fenômeno na Internet. As máquinas, lançadas em 1983 pela empresa Nabu, estavam paradas no local há mais de 20 anos, e só foram descobertas no fim de 2022 porque a estrutura do celeiro corria o risco de desabar. James Pellegrini, proprietário dos computadores, decidiu anunciar as peças no eBay. Pouco tempo depois, elas foram redescobertas por entusiastas de tecnologias retrô e causaram um grande alvoroço nas redes. A seguir, veja mais detalhes do caso e conheça as funcionalidades do computador vintage.