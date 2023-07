Concurso IBGE 2023: veja edital, como fazer inscrição e pedir isenção

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) 2023 já estão abertas. O processo seletivo visa ocupar 7,5 mil vagas temporárias, das quais 6,7 mil são para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento (com salário de R$ 1.387) e 806 para Supervisor de Coleta e Qualidade (com remuneração de R$ 3.100). Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) até 19 de julho, com provas previstas para o dia 17 de setembro. Há uma taxa de inscrição de R$ 42,20, mas é possível solicitar isenção do valor — isto é, caso faça parte dos grupos especificados no edital.

Todas as informações para os concursos podem ser encontradas no editais, disponíveis tanto no site do IBFC quanto no do IBGE. As provas ainda disponibilizam apostilas oficiais para os candidatos estudarem. A seguir, confira tudo que você precisa saber sobre o concurso IBGE 2023.

O que são as vagas do concurso do IBGE 2023? Quanto ganha um Agente de Pesquisas e Mapeamento?

O IBGE abriu inscrições para preencher 7,5 mil vagas temporárias. Entre elas, 6,7 mil delas são destinadas à função de Agente de Pesquisas e Mapeamento (com remuneração de R$ 1.387,50) e 806 para Supervisor de Coleta e Qualidade (com remuneração de R$ 3,1 mil).

Para participar do concurso e avançar no processo seletivo, o candidato deve possuir ensino médio completo e atender os todos os requisitos exigidos no item 3.8 dos editais oficiais. Vale lembrar que os interessados em concorrer às vagas de Supervisor de Coleta e Qualidade devem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória — no mínimo, categoria B.

Como ver o edital do concurso do IBGE 2023?

Os editais para as duas provas podem ser encontrados na plataforma do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Para consultá-los, basta acessar o site "https://www.ibfc.org.br/menus/home.html", ir na opção "Concursos", no menu superior, e clicar em "inscrições abertas". Na tela seguinte, deve-se selecionar a função a que deseja se candidatar, descer a tela e tocar no botão "Edital de abertura".

Os documentos oficiais do concurso também podem ser visualizados por meio da página do IBGE. Para visualizar, basta acessar a página oficial (https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html), rolar a tela até o final e tocar na opção "Trabalhe conosco". O concurso pode ser encontrado na opção "Novo" e está dividido nas duas funções disponíveis. Para ler o edital, é só selecionar vaga a que deseja concorrer e encontrar o documento na seção "Arquivos deste processo".

Como fazer a inscrição no concurso do IBGE 2023?

As inscrições para o concurso IBGE 2023 devem ser realizadas no site do IBFC. Para se inscrever, você deve acessar a página de concursos da plataforma (https://concursos.ibfc.org.br/index/1) e abrir a vaga que deseja concorrer. Depois, vá na opção "Inscrição Online", marque a caixa de seleção dos termos e toque em "Continuar".

Nas páginas seguintes, o candidato precisa fornecer seu CPF e preencher um formulário com dados pessoais, endereço e contato. Em seguida, é necessário informar a vaga desejada, o estado e a localidade onde pretende exercer a função — além da modalidade de concorrência. Logo abaixo, o candidato deve informar o lugar em que vai realizar a prova Após o cadastro, basta realizar o pagamento ou solicitar isenção do valor.

Vale lembrar que, caso o candidato seja uma Pessoa com Deficiência (PcD), é necessário enviar documentação probatória ao final da inscrição. O mesmo procedimento vale para casos de Atendimento Especial, Lactante, Função de Jurado ou Nome Social.

Como pedir isenção no concurso do IBGE? Quem pode pedir?

Caso o usuário deseje solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, ele deve solicitar pela opção "SOLICITAR ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO" ao final da inscrição. O pedido só poderá ser realizado durante o período de inscrições e o candidato deve enviar a documentação que comprove o pertencimento aos grupos determinados no edital.

Vale lembrar que a isenção está reservada apenas para candidatos de baixa renda — sendo necessário haver cadastro no CadÚnico e informar o RG, número do NIS e nome da mãe — ou doadores de medula óssea.

Como serão as provas?

As provas do concurso IBGE 2023 serão objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 60 pontos. As questões para as vagas de Agente de Pesquisas e Mapeamento serão distribuídas da seguinte forma.

Língua Portuguesa (20 Questões)

Matemática e Raciocínio Lógico (15 Questões)

Ética no Serviço Público (5 Questões)

Geografia (20 Questões)

Já a prova para as vagas de Supervisor de Coleta e Qualidade terão outra distribuição.

Língua Portuguesa (14 Questões)

Matemática e Raciocínio Lógico (8 Questões)

Ética no Serviço Público ( 5 Questões)

Noções de Informática (5 Questões)

Noções de Administração e Situações Gerenciais (14 Questões)

Geografia (14 Questões)

Apostila do Concurso do IBGE 2023

Caso o candidato deseje estudar os conteúdos completos que serão abordados nas avaliações, é possível comprar as apostilas oficiais (https://www.apostilasopcao.com.br/apostilas/impressa?&instituicao2=13193) das provas que serão aplicada para cada função.

A apostila para a prova de Agente de Pesquisas e Mapeamento custa R$ 55 na versão impressa e R$ R$ 25,20 na versão digital. Já a apostila para a prova de Supervisor de Coleta e Qualidade custa R$ 62 em sua versão impressa e R$ 28,20 em sua versão digital.

