Conforto e estilo: conheça as melhores cadeiras gamer

As cadeiras gamer são projetadas pensando em oferecer conforto e apoio para o corpo todo, de forma a evitar posturas erradas por muito tempo. Do contrário, você pode ter dores e cansaço excessivo, principalmente, nas costas, ombros, pescoço e braços.

Ao mesmo tempo, o diferencial é no visual e nos acabamentos, deixando de lado a sobriedade das cadeiras de escritório em troca de elementos, costuras e acessórios coloridos que lembram carros de corrida, uniformes de esportistas ou designs futuristas. Algumas incluem até iluminação em LED RGB.

Como escolher uma boa cadeira gamer?

A pesquisa por uma nova cadeira para o seu setup gamer ou home office deve começar pela altura e peso do usuário. A indicação de altura e peso recomendados ou máximos consta em praticamente todos os modelos, na caixa ou na descrição do produto.

As recomendações dos fabricantes fazem diferença nas proporções da cadeira, para que ela ofereça o máximo de conforto e o suporte correto para o corpo. Importante dizer que existem produtos indicados para crianças, adolescentes e pessoas mais baixas, assim como opções apropriadas para pessoas com até 2 m de altura e pesando até 180 kg.

Diversos fabricantes utilizam uma certificação voluntária de cadeiras gamer e de escritório, com base na norma NBR 13.962 de 2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que determina dimensões, materiais, condições de estabilidade, resistência e durabilidade.

Além das recomendações, é importante observar quais ajustes e regulagens cada modelo possui. Procure por cadeiras com, no mínimo, ajuste de altura do assento, para manter os pés corretamente no chão, ajuste dos apoios de braços, reclinação do encosto e rodízios, para facilitar a movimentação na hora de sentar e levantar.

Além disso, existem cadeiras com regulagem da posição dos braços, trava para a reclinação do encosto, apoio ou travesseiro para pescoço e lombar, entre outros detalhes.

Sobre a construção, as cadeiras gamer com estrutura interna em metal, aço ou alumínio tendem a apresentar durabilidade maior, na comparação com cadeiras com estrutura em madeira. Não deixe de olhar também o material e a qualidade das rodas, dos braços e do pistão de regulagem de altura.

Falando do assento e do encosto, espuma do tipo injetada e de maior densidade costuma ter menor deformação e maior durabilidade, enquanto espumas laminadas estão em cadeiras macias, porém, com menor durabilidade.

O couro vegetal é um bom revestimento para as cadeiras gamers, confortável ao toque e fácil de limpar. Mas o consumidor também encontra modelos revestidos com tecidos naturais ou com malha respirável, que apresentam boa troca de calor.

A Americanas apresenta alguns dos modelos mais recomendados de cadeira gamer:

Cadeira Gamer Prizi Runner

Cadeira gamer Prizi Runner promete uma experiência muito confortável, seja para jogar ou trabalhar, com seu estofado e encosto com alta densidade. Tem apoio para braços fixo e suporta pessoas de até 120 kg

Cadeira Gamer Mymax MX1 Giratória

Cadeira Gamer MX1 da Mymax tem design que preza pelo conforto para o jogador que passa muitas horas sentado. Segundo a marca, é construída com materiais premium, revestimento em couro e estrutura metálica.

Cadeira Gamer Reclinável Racer X Comfort

Cadeira Racer X modelo Comfort é giratória, reclinável até 120º, com rodízios reforçados, laterais ajustáveis e com regulagem de altura. Vem com almofadas para a cabeça e para a lombar. Esse modelo suporta até 100 kg e é ideal para usuários de até 1,80 m.

Cadeira Gamer Dazz Elite V2

A cadeira Dazz Elite V2 possui assento e costas com espuma injetada, estrutura de aço que suporta até 100 kg, apoio de braço fixo e cinco rodas de nylon reforçadas. É ideal para usuários de até 1,75 m.