Conheça o celular sustentável que você mesmo pode consertar

O Murena Fairphone 4 é um celular construído com materiais sustentáveis. O aparelho foi lançado pela Fairphone, marca holandesa de produtos sustentáveis, e tem como diferencial o fato de poder ser reparado pelo próprio usuário. É possível desmontá-lo com facilidade para trocar a câmera e a tela, por exemplo, com peças vendidas no site da fabricante. O celular "ecologicamente correto" começará a ser vendido nos Estados Unidos a partir de US$ 599 (cerca de R$ 2951,15, em conversão direta e sem impostos). Por enquanto, não há previsão de chegada do smartphone no Brasil.

Outra característica que torna o Murena Fairphone 4 sustentável é a utilização de componentes modulares, ou seja, removíveis. De acordo com a marca, as partes internas do dispositivo, incluindo bateria e alto-falantes, são fixadas apenas por parafusos, o que torna a reparabilidade muito mais simples. Além disso, não é necessário usar substâncias potencialmente tóxicas, como colas ou outros materiais nocivos para a saúde.

1 de 1 Murena Fairphone 4 pode ser consertado pelo próprio usuário — Foto: Reprodução/Fairphone Murena Fairphone 4 pode ser consertado pelo próprio usuário — Foto: Reprodução/Fairphone

O aparelho começará a ser vendido nos Estados Unidos quase dois anos depois de seu lançamento, que ocorreu em setembro de 2021. A distribuição do aparelho parte de uma colaboração com a e/OS, uma fabricante francesa de sistemas operacionais sem fins lucrativos e focada na privacidade. Os valores do dispositivo ecológico começam em US$ 599.

Ficha técnica do Fairphone 4

O Murena Fairphone 4 vem com um sistema operacional "/e/" pré-instalado. O software é descrito como um "ecossistema móvel sem Google" e foca em privacidade, o que pode ser interessante para as pessoas que prezam pela segurança dos seus dados. Em vez dos aplicativos tradicionais do Android, o Fairphone 4 virá com apps de e-mail, calendário e armazenamento em nuvem da própria fabricante.

No entanto, usuários que desejarem instalar aplicativos da populares do Android poderão fazê-lo por meio do "App Lounge" da Murena. A fabricante afirma que obtém os aplicativos diretamente da Google Play Store, mas sem fornecer ao Google informações privadas do usuário. .

O Fairphone 4 tem tela Full HD+ de 6,1 polegadas, bateria removível de 3.905 mAh, câmera principal e ultrawide de 48 MP e câmera de selfie de 25 MP. O celular pode ser encomendado nas opções com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno ou com 8 GB e 256 GB. Vale citar que o armazenamento de ambos os modelos pode ser expandido via microSD. Ele também possui certificação IP54.

O aparelho será enviado para clientes norte-americanos com suporte a 5G e dual SIM. Apesar de o celular ser vendido desbloqueado, apenas a T-Mobile e outras operadoras baseadas em sua rede são recomendadas para o uso no Fairphone 4.