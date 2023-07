Conheça Pokémon Sleep, game de celular que te coloca para jogar dormindo

Pokémon Sleep é um jogo lançado de graça para Android e iPhone (iOS), mas com o diferencial de que boa parte do gameplay o jogador aproveita dormindo. O game tem como objetivo analisar seu sono e fornecer recompensas de acordo com a qualidade do repouso, seja pelo tempo ou até os barulhos emitidos durante o descanso. Criaturas populares como Snorlax, Pikachu e Charmander estão presentes no game. Conheça mais da nova aventura sonolenta.