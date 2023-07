Copa do Mundo Feminina 2023: Doodle do Google celebra estreia

O Doodle Google desta quinta-feira (20) celebra a estreia da Copa do Mundo Feminina de 2023. O torneio realizado na Austrália teve início nesta manhã com uma vitória da seleção anfitriã, que garantiu o placar de 1 a 0 contra a Irlanda. A competição deste ano é a 9° já realizada e a primeira sediada na Oceania. A estreia do Brasil na competição está marcada para o dia 24 de julho, contra o Panamá, e as brasileiras buscam o primeiro título. Para conferir a homenagem do buscador, basta abrir a página oficial do navegador (google.com) e tocar sobre a ilustração acima da barra de pesquisas.