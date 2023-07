Criador de Black Mirror usou ChatGPT pra escrever episódio da série

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Charlie contou que "brincou um pouco" com o ChatGPT e, em determinado momento, enviou uma solicitação para que software de inteligência artificial gerasse um novo episódio da aclamada série antológica. Charlie afirmou que, em um primeiro momento, até achou a resposta do chatbot interessante. No entanto, ao analisá-la com um pouco mais de atenção, percebeu que o "novo episódio", na verdade, era uma espécie de colcha de retalhos de episódios antigos.