Cuidado: app Threads é usado como isca para enganar brasileiros; entenda

O Threads , aplicativo da Meta lançado na última semana , já está sendo usado por criminosos para aplicar golpes e roubar dinheiro de usuários desavisados. Um levantamento feito pela empresa de cibersegurança Kaspersky contabilizou, em somente 24 horas, mais de 200 links suspeitos usando a nova rede social como isca, incluindo uma página fraudulenta em português, destinada a prejudicar brasileiros. As fraudes trazem promessas de pagamentos por curtidas e seguidores na rede.

De acordo com o relatório, divulgado na quinta-feira (13), um dos golpes promete pagar até R$ 12 mil para usuários que curtirem e comentarem publicações na nova rede social. Para ter acesso ao pagamento, que é falso, a vítima deve comprar uma suposta licença do aplicativo “Threads Lucrativo”, que custa R$ 147. Esse modus operandi replica o visto em outras fraudes, como a do InstaMoney. Segundo a Kaspersky, esse golpe circula desde o dia 7 de julho — ou seja, somente dois dias após o lançamento da nova plataforma.

1 de 3 Threads é usado como isca para enganar brasileiros; entenda — Foto: Divulgação/Getty Images Threads é usado como isca para enganar brasileiros; entenda — Foto: Divulgação/Getty Images

Em um outro golpe identificado pela Kaspersky, os criminosos oferecem a falsa venda de seguidores para a nova rede social, para usuários que desejam inflar sua página. Ao abrir esses links maliciosos para efetuar a tal compra de seguidores, os usuários acabam caindo em uma armadilha, que infecta seu celular com malwares ou aplica phishing para roubar suas informações.

As imagens compartilhadas pelos bandidos chegam a utilizar supostos prints de reportagens sobre o novo aplicativo, para conferir uma falsa credibilidade ao golpe. Além disso, usa montagens com notificações falsas de pagamentos feitos pelo Threads. O esquema, segundo a Kaspersky, é o mesmo utilizado em fraudes que utilizam o nome de outras marcas famosas para enganar as vítimas, como o “Golpe da Shein”.

2 de 3 Golpe que promete dinheiro pelo celular usa o nome do Threads para roubar vítimas — Foto: Divulgação/Kaspersky Golpe que promete dinheiro pelo celular usa o nome do Threads para roubar vítimas — Foto: Divulgação/Kaspersky

“Essas promessas são golpes que usam o nome da rede social! Caso alguém aceite a extorsão, perderá o dinheiro e não receberá dinheiro nenhum”, alertou Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.

A empresa também afirmou que a prática criminosa não é exclusiva no Brasil, e que especialistas ao redor do mundo também já encontraram golpes explorando o Threads. Páginas de phishing já foram identificadas tentando se passar por uma versão Web do novo serviço.

“O Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo, portanto é natural o surgimento de golpes. Os criminosos não são reconhecidos por sua ética, então usam qualquer artifício para chegar ao seu objetivo – e o mais comum é a monetização, ou seja, roubar as vítimas”, explicou Assolini.

3 de 3 Golpe promete seguidores no Threads e rouba dados dos usuários — Foto: Divulgação/Kaspersky Golpe promete seguidores no Threads e rouba dados dos usuários — Foto: Divulgação/Kaspersky

Como se proteger do golpe do Threads?

A empresa recomenda que os usuários não cliquem em links suspeitos e só façam o download do aplicativo em lojas oficiais do Google e da Apple, ou da própria plataforma criadora — no caso, a Meta. Também é importante conferir a URL das páginas visitadas para evitar acessar endereços falsos, além usar antivírus para evitar possíveis invasões ou perda de dados sensíveis.

Além disso, é sempre bom desconfiar de propostas que oferecem dinheiro fácil, especialmente para realizar tarefas simples e que não são remuneradas, como curtir ou comentar em redes sociais. Também vale ficar atento a ofertas em que o usuário precisa fazer um pagamento primeiro ou baixar um aplicativo pago para, somente depois, receber seu retorno financeiro — as chances de cair em um golpe são altas.

