Dá pra confiar? Robô do Google passa em exame para ser médico nos EUA

Um robô que usa inteligência artificial (IA) do Google foi aprovado em um exame para se tornar médico, nos Estados Unidos. O chatbot, denominado Med-PaLM, foi desenvolvido exclusivamente para atuar na área da saúde, e a proposta é que ele use a ofereça suporte aos médicos profissionais. Um dos parâmetros de avaliação do robô foi o USMLE (US Medical License Exam, ou “Exame de Licença Médica dos EUA”, em tradução livre do inglês para o português), um exame que todo médico deve fazer para exercer a profissão nos estados americanos.

De acordo com um estudo publicado na revista científica Nature, o robô acertou mais da metade das questões, e obteve uma nota suficiente para ser aprovado no exame em maio deste ano. Vale ressaltar que o MedPaLM 2 traz o modelo de linguagem PaLM 2, o mesmo utilizado no Bard –aposta do Google para rivalizar com o ChatGPT. A versão mais recente do chatbot focado na medicina já está sendo testada em alguns hospitais nos EUA. Segundo o Wall Street Journal, o hospital de pesquisa Mayo Clinic – considerado um dos melhores do país – iniciou uma fase de testes com a ferramenta em abril deste ano.

Nos primeiros testes do robô, realizados em 2022, os pesquisadores usaram a primeira versão do Med-PaLM como parâmetro, e ele foi capaz de acertar 67,4% das respostas. Em maio de 2023, a empresa apresentou o Med-PaLM 2, uma versão aprimorada do primeiro chatbot, que obteve respostas positivas em cerca de 86,5% do exame.

Para título de comparação, médicos em treinamento e recém-formados precisam acertar pelo menos 60% das questões para serem aprovados – ou seja, a primeira versão do chatbot já ultrapassou a média necessária. De acordo com o Google, o Med-PaLM é o primeiro chatbot de IA a ser aprovado no USMLE.

Segundo a empresa de tecnologia, o Med-PaLM utiliza o padrão LLM (Large Language Model ou “Modelo de Linguagem Grande”, traduzido para o português), e é alimentado por uma grande base de dados. O Google também ressalta que o chatbot pode gerar respostas em formatos variados, além de elas trazerem informações úteis e precisas sobre diferentes questões de saúde.

Durante o estudo, diversos parâmetros para medir a qualidade das respostas do robô foram levados em consideração. Além da precisão nas questões de múltipla escolha, médicos de diversos países revisaram as provas, para que critérios como compreensão e raciocínio também fossem avaliados.

Os pesquisadores concluíram que, apesar de ter um desempenho “encorajador”, o Med-PaLm forneceu respostas consideradas inferiores quando comparadas às desenvolvidas pelos médicos. No entanto, em um novo estudo realizado com o Med-PaLM 2, a instituição afirmou que as respostas da segunda versão do software foram superiores. Esse último estudo, porém, ainda não foi publicado.

