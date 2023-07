Dave the Diver: gameplay e requisitos do game que mistura mergulho e sushi

Dave The Diver é um novo jogo de RPG e aventura com temática de mergulho e elementos Rogue que rapidamente ganhou atenção do público e crítica, com uma média acima de 90 no site agregador de análises Metacritic. O game, desenvolvido pelo estúdio independente Mintrocket, foi lançado em 28 de junho e conta as histórias de Dave, um mergulhador que resolve ajudar um amigo empresário com seu restaurante de sushi e acaba se envolvendo em algo muito maior.