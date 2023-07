De Volta aos 15 é renovada para 3ª temporada; veja o que muda na série

A série De Volta aos 15 , estrelada por Maisa Silva e Camila Queiroz, ganhará uma terceira temporada na Netflix . A notícia foi revelada nesta segunda-feira (17) pelo próprio streaming em suas redes sociais e, ao que tudo indica, a próxima leva de episódios terá um salto temporal, mostrando a protagonista Anita com 18 anos e enfrentando novos problemas com o Floguinho.

Baseada no livro de romance homônimo da escritora Bruna Vieira, a produção teen voltará a ser assinada por Carolina Alckmin e Mayra Lucas, da Glaz Entretenimento. Confira, a seguir, todos os detalhes da renovação de De Volta aos 15.

2 de 3 Maisa é a protagonista da série "De Volta aos 15", da Netflix; mudanças na série podem fazer com que o título mais apropriado seja 'De Volta aos 18' — Foto: Divulgação/Netflix Maisa é a protagonista da série "De Volta aos 15", da Netflix; mudanças na série podem fazer com que o título mais apropriado seja 'De Volta aos 18' — Foto: Divulgação/Netflix

O que muda na 3ª temporada de De Volta aos 15? ( Alerta de spoiler! )

Na segunda temporada, algumas reviravoltas acontecem e Anita (Camila Queiroz/Maisa Silva) terá que voltar aos 15 anos novamente para tentar consertar a vida da irmã, Luiza (Mariana Rios). Mas é no meio dessa nova aventura que a jovem descobrirá que Joel (Gabriel Stauffer), um antigo amigo da escola, também se tornou um viajante no tempo, o que poderá colocar tudo em risco, mais uma vez.

No entanto, com a renovação da série, muitas coisas ainda podem acontecer na vida da jovem protagonista. No último episódio da segunda season, Anita decide apagar de vez o Floguinho e, assim, acabar com as viagens no tempo. No entanto, esse plano não deu certo, já que o site teve um erro e travou, trazendo consequências sérias para o presente da personagem.

Assim, na terceira temporada, a história terá um salto temporal, indo para 2009. Então, veremos uma Anita de 18 anos, que está cursando Direito na faculdade. Sem entender o que aconteceu, muitos mistérios estarão rondando a nova vida da adolescente.

3 de 3 A segunda temporada de De Volta Aos 15 é uma das novas produções nacionais que chegam neste mês — Foto: Divulgação/Netflix A segunda temporada de De Volta Aos 15 é uma das novas produções nacionais que chegam neste mês — Foto: Divulgação/Netflix

Outro tema que será provavelmente abordado na terceira season é o par romântico da jovem, que viu seu coração dividido entre o bad boy Fabrício (João Guilherme) e o sensível e parceiro Joel (Antônio Carrara). Além disso, dúvidas como "Luiza está bem agora?", "a cidade de Imperatriz conseguiu escapar da especulação imobiliária?" e "Anita realizou seus sonhos na fase adulta?" também poderão surgir na nova trama.

Elenco de De Volta aos 15

Além de Maisa Silva (Cinderela Pop) e Camila Queiroz (Amor Perfeito) no papel da protagonista Anita em suas fases jovem e adulta, respectivamente, o elenco de De Volta Aos Quinze ainda reúne nomes como João Guilherme (Fala Sério, Mãe!) vivendo o adolescente Fabrício, Klara Castanho (Bom Dia, Verônica) dando vida à Karol e Caio Cabral (Confissões de uma Garota Excluída) como Henrique.

Ainda, juntam-se ao time de atuação Amanda Azevedo (Call com Cleo), Gabriel Stauffer (O Livro dos Prazeres), Bruno Montaleone (Verdades Secretas 2), Mariana Rios (Além do Horizonte), Yana Sardenberg (As Five) e Lucca Picon (Confissões de uma Garota Excluída).

Repercussão

Aguardada pelos fãs do livro best-seller, a adaptação de De Volta aos 15 foi bem recebida pelo público em 2022, o que lhe concedeu uma renovação menos de um mês depois da estreia. Logo após a estreia da segunda season, a produção nacional mais uma vez obteve êxito e liderou o Top 10 do streaming.

No site agregador IMDb, a série original tem nota 6,8, com base em 1,1 mil considerações. Já no Rotten Tomates, o projeto original do streaming tem uma pontuação de 75% em relação à audiência.

Confira o anúncio da 3ª temporada de De Volta aos 15:

Com informações de IMDb, Netflix, Rotten Tomatoes

