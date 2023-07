Deadpool 3: tudo o que se sabe até agora sobre o filme do anti-herói da Marvel

Novas imagens das gravações de Deadpool 3 foram divulgadas na imprensa, o que aumentou a expectativa dos fãs do mercenário tagarela com o retorno do personagem Wolverine, interpretado por Hugh Jackman. A sequência foi antecipada de novembro para maio de 2024, sendo o primeiro filme da franquia com o selo da Marvel Studios. A decisão surgiu após a compra da 20th Century Fox pela Disney , o que dá disponibilidade para o longa entrar no mesmo universo de Vingadores, Guardiões da Galáxia , Homem-Aranha, entre outros heróis.

O ator Ryan Reynolds, que dá vida ao Deadpool, e o diretor Shawn Levy (Uma Noite no Museu) produzem o filme junto com Kevin Feige, presidente da Marvel Studios. Nas fotos divulgadas pela imprensa, vemos Wolverine usar o traje amarelo e azul clássico dos quadrinhos. Outro retorno aguardado é o da atriz Jennifer Garner no papel da anti-heroína Elektra, vinte anos após sua aparição nos cinemas. Para saber todas as novidades sobre o novo filme do Deadpool, veja mais informações a seguir.

2 de 5 Em imagem divulgada pelo ator Ryan Reynolds, o ator Hugh Jackman retorna ao papel de Wolverine com a roupa clássica dos quadrinhos e animações — Foto: Reprodução/IMDb Em imagem divulgada pelo ator Ryan Reynolds, o ator Hugh Jackman retorna ao papel de Wolverine com a roupa clássica dos quadrinhos e animações — Foto: Reprodução/IMDb

Hugh Jackman participará como Wolverine

No dia 28 de setembro do ano passado, o ator Ryan Reynolds publicou em seu canal do YouTube um vídeo ao lado do ator Hugh Jackman confirmando a presença do astro em Deadpool 3. Jackman é intérprete de James "Logan" Howlett (nome verdadeiro do herói) desde o primeiro live-action dos X-Men, lançado em 2001 nos cinemas. O ator havia dado por encerrada sua atuação na franquia após protagonizar o drama de ação Logan (2017), totalizando nove filmes com o personagem.

De acordo com os dois atores no vídeo promocional, a história de Deadpool 3 se passa anos antes dos eventos narrados em Logan, cujo enredo está localizado em 2029. Reynolds já havia mencionado no Twitter, em janeiro de 2021, que o terceiro filme será "uma viagem de estrada estilo Rashomon entre Wolverine e Deadpool". O ator usa como referência o drama histórico do cineasta japonês Akira Kurosawa, onde três personagens dão diferentes versões sobre um crime hediondo cometido num vilarejo.

3 de 5 Ryan Reynolds e Hugh Jackman no vídeo promocional sobre o novo filme de Deadpool. De acordo com os atores, novo filme se passa antes dos eventos de Logan — Foto: Reprodução/Ryan Reynolds Ryan Reynolds e Hugh Jackman no vídeo promocional sobre o novo filme de Deadpool. De acordo com os atores, novo filme se passa antes dos eventos de Logan — Foto: Reprodução/Ryan Reynolds

Uniforme que será usado em Wolverine foi revelado em foto

Reynolds também divulgou nos stories do seu Instagram o traje que será usado por Wolverine no filme. Desta vez, Logan usará a indumentária similar à clássica dos quadrinhos, na cor amarela e azul. A roupa do mutante foi idealizada pelo quadrinista John Romita Sr. em 1974, durante sua primeira aparição nas HQs ao lado do herói verde Hulk. Em outras fotos divulgadas na imprensa, é possível ver momentos dos bastidores onde Wolverine e Deadpool estão em um possível combate numa área deserta.

A divulgação surge em um momento onde as datas de estreia de produções do MCU foram alteradas devido à greve de roteiristas. Exemplos são os filmes Avengers: The Kang Dynasty (agora previsto para 1 de maio de 2026) e Avengers: Secret Wars (atualizado para 7 de maio de 2027).

4 de 5 Cenas do set onde Deadpool e Wolverine parecem se enfrentar numa briga — Foto: Reprodução/IMDb/Editado por Jonathan Firmino Cenas do set onde Deadpool e Wolverine parecem se enfrentar numa briga — Foto: Reprodução/IMDb/Editado por Jonathan Firmino

Jennifer Garner retorna ao papel de Elektra

A atriz Jennifer Garner, que interpretou a anti-heroína Elektra nos filmes Demolidor - O Homem Sem Medo (2003) e Elektra (2005), retornará ao papel em Deadpool 3, segundo informações exclusivas do site The Hollywood Reporter. Assim como os dois primeiros filmes do mercenário tagarela, Demolidor e Elektra foram produzidos pela 20th Century Fox, hoje pertencente a Disney.

Até o momento, não foram divulgadas imagens da atriz no set e nem detalhes sobre sua participação na trama. Vale lembrar que, nos quadrinhos, Elektra é uma assassina mercenária que possui um relacionamento com o herói Demolidor. Recentemente, Garner contracenou com Reynolds em O Projeto Adam, filme de aventura e comédia exclusivo da Netflix e com direção de Shawn Levy.

5 de 5 A atriz Jennifer Garner retorna no papel de Elektra no terceiro filme de Deadpool, de acordo com o site Hollywood Reporter — Foto: Reprodução/IMDb A atriz Jennifer Garner retorna no papel de Elektra no terceiro filme de Deadpool, de acordo com o site Hollywood Reporter — Foto: Reprodução/IMDb

