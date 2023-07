Desgraça ao Seu Dispor: veja sinopse, elenco e trailer do dorama

Desgraça ao Seu Dispor (Doom at Your Service) é o novo dorama em alta na plataforma de streaming Netflix . A produção sul-coreana, lançada em 2021, conta com 16 episódios e é estrelada por Park Bo-young (Criadores de Escândalo) e Seo In-Guk (Responde 1997). No enredo, uma jovem com uma doença terminal busca se apaixonar por uma entidade da destruição para continuar viva. Se você é daqueles que adora doramas, acompanhe a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão de Desgraça ao Seu Dispor.

2 de 4 Dorama Desgraça ao Seu Dispor: produção sul-coreana foi lançada em 2021 e chegou nesta semana à Netflix; veja mais sobre — Foto: Reprodução/IMDb Dorama Desgraça ao Seu Dispor: produção sul-coreana foi lançada em 2021 e chegou nesta semana à Netflix; veja mais sobre — Foto: Reprodução/IMDb

📝Como rodar serviços de Streaming em um PC antigo? Descubra no Fórum do TechTudo

Enredo de Desgraça ao Seu Dispor

Ao descobrir que possui uma doença terminal, a jovem Park Bo-young (Kyung) entra em desespero. Numa noite solitária de bebedeira, ela vê estrelas cadentes e realiza um pedido egoísta: que o mundo caia em desgraça. Para sua surpresa, eis que a desgraça em pessoa, Myul Mang (Seo In-Guk), bate em sua porta no dia seguinte.

A entidade explica que o desejo de Bo-young se tornou real e, então, uma série de eventos catastróficos acontecem pela cidade onde a protagonista mora. Quando descobre que Mang é imortal, Bo-young faz de tudo para que ele se apaixone por ela, tornando-a também uma imortal. No entanto, o plano será difícil, pois a entidade parece não demonstrar amor nenhum pela humanidade.

3 de 4 Desgraça ao Seu Dispor sinopse: Tak Dong Kyung usa do amor par reverter sua condição terminal — Foto: Reprodução/IMDb Desgraça ao Seu Dispor sinopse: Tak Dong Kyung usa do amor par reverter sua condição terminal — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco e equipe técnica

Ao lado do casal de protagonistas, estão presentes Lee Soo-hyuk (What's Up?) no papel de Cha Joo Ik, Kang Tae-oh (Uma Advogada Extraordinária) interpretando Lee Hyun Kyu, Shin Do-Hyun (Hospital Playlist) como Na Ji Na e Jung Ji-so (Parasita) como Sonyeoshin.

O elenco recorrente da série Desgraça ao Seu Dispor ainda conta com Woo Hee-Jin (Hilleo) sendo Kang Soo Ha, Nam Da-reum (O Som da Magia) como Young Prince, Choi So-Yoon (Imitation) no papel de Kim Da In e Daniel C Kennedy (Round 6) como Kevin. Desgraça ao Seu Dispor é uma produção original do canal sul-coreano tvN, lançada em maio de 2021.

4 de 4 Onde assistir Desgraça ao Seu Dispor? Obra da emissora sul-coreana tvN está disponível na plataforma de streaming Netflix — Foto: Reprodução/IMDb Onde assistir Desgraça ao Seu Dispor? Obra da emissora sul-coreana tvN está disponível na plataforma de streaming Netflix — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Mesmo lançada em 2021, até o momento a série não pontuou nos agregadores de resenhas Rotten Tomatoes e Metacritic. No IMDb, onde as avaliações são feitas por parte do público, a produção conquistou nota 8, baseada na votação de 5 mil usuários.

Um dos poucos sites a conferir uma nota ao seriado foi o The Review Geek, onde a pontuação foi nota 7. Na avaliação do jornalista Greg Wheeler, o show "não é perfeito, [...], mas nele há o suficiente para se gostar." Outro site a avaliar o dorama foi o Namaste Hallyu, com nota 4.5 de 5. Para o crítico Kanan Agarwal, Desgraça ao Seu Dispor é ideal para fãs de dorama que curtem "a combinação de romance com coisas sobrenaturais."

Confira o trailer de Desgraça ao Seu Dispor

Veja também: Seis truques da Netflix que você não está usando, mas deveria!