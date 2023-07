Diablo 4 bate recorde da Blizzard com 10 milhões de jogadores em junho

2 de 3 Activision Blizzard afirma que Diablo 4 teve 10 milhões de jogadores em junho e quebrou recordes da empresa — Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment Activision Blizzard afirma que Diablo 4 teve 10 milhões de jogadores em junho e quebrou recordes da empresa — Foto: Divulgação/Blizzard Entertainment

O relatório do segundo trimestre da Activision Blizzard aponta que nunca um título da companhia havia vendido tanto em seu lançamento, o que levou a um aumento de receita de 160% comparado ao ano anterior e o triplo de lucro, ambos recordes.

Segundo a empresa, jogadores investiram mais de 700 milhões de horas em Diablo 4 e as tendências de retenção do jogo são particularmente fortes. O título irá receber sua primeira temporada de conteúdo, Seasons of the Malignant, em 20 de julho. Durante o relatório, a companhia também afirmou que o desenvolvimento do próximo Call of Duty "está indo bem". Segundo rumores, o game seria uma reimaginação de Call of Duty: Modern Warfare 3.

Na Europa, a companhia Games Sales Data (GSD), que registra dados de vendas de jogos, informou que Diablo 4 foi o mais vendido de junho, registrando ainda o maior número de vendas para um jogo em um único mês desde que a empresa começou a acompanhar os dados, em 2017. O RPG da Blizzard também está em segundo lugar entre os jogos que tiveram vendas mais rápidas em 2023.

O game ficou abaixo apenas de Hogwarts Legacy, lançado em fevereiro para PS5, Xbox Series X/S e PC, e que recebeu um impulso com o lançamento de novas versões do jogo para PS4 e Xbox One em maio. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ficou em terceiro lugar, mas, vale lembrar que o GSD não contabiliza vendas digitais, que poderiam colocá-lo à frente de Diablo 4.

Segundo o levantamento, a maioria dos jogadores de Diablo 4 na Europa estão no PC, com 66% do público na plataforma. O PlayStation 5 (PS5) fica em segundo lugar com 21% enquanto o Xbox Series X e Xbox Series S em terceiro reúne 9% dos jogadores do game. O PlayStation 4 (PS4) teve os 4% restantes.