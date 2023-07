Diablo 4 Server Status: jogo apresenta queda nesta quinta-feira (27)

Diablo 4 teve um aumento nas buscas por "server status", apontando uma instabilidade nesta quinta-feira (27). O jogo da Blizzard, disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, além de PC (via Steam, Battle.net, entre outros), não permite o acesso de diversos usuários, que, inclusive, reclamaram da situação nas redes sociais. Pelo Twitter, muitos jogadores afirmam que não conseguem logar no título, e apontam uma mensagem de erro "Code 1". Já no Downdetector, os relatos subiram bem, sobretudo na versão do site em inglês, chegando ao pico de 8.875 casos.