Diablo 4 tem mod muito popular que pode dar ban ao jogador; saiba qual é

Diablo 4 pode banir os jogadores que usam o mod TurboHUD4, bastante popular por adicionar melhorias à interface do game. A produtora Blizzard Entertainment emitiu um parecer oficial no qual deixa claro a proibição de qualquer tipo de alteração, já que violam o EULA, ou seja, o acordo de licença com o usuário.

2 de 3 Diablo 4 proíbe uso de mods no jogo com punições que podem chegar ao banimento permanente da conta — Foto: Reprodução/Blizzard Diablo 4 proíbe uso de mods no jogo com punições que podem chegar ao banimento permanente da conta — Foto: Reprodução/Blizzard

O comunicado veio do próprio gerente da comunidade de Diablo, Adam Fletcher, após a popularização do mod. A posição oficial da empresa proíbe qualquer software que interfira no jogo, não apenas limitado a hacks e trapaças, mas também modificações que adicionem camadas de elementos que o game não possui naturalmente. Apesar de Diablo 4 ser, em sua maior parte, um título PvE (Jogador vs Ambiente), há também elementos PvP (Jogador vs Jogador), o que exige uma conexão constante com o servidor da Blizzard para funcionar.

O TurboHUD4 sobrepõe a interface tradicional do jogo com informações mais detalhadas, como ícones indicando posicionamento de NPCs, mapas de dungeons, maior destaque para os personagens no meio da ação, mapa do mundo mais detalhado, entre outras melhorias. O mod não oferece trapaças ou nenhuma vantagem drástica, mas traz uma "ajuda" que muitos usuários têm usado por conta de sua eficiência. Não à toa, a modificação era bastante popular também em Diablo 3, sendo igualmente proibida.

3 de 3 A modificação TurboHUD4 adiciona mapas, ícones e outras informações úteis em Diablo 4, mas foi proibida pela produtora Blizzard — Foto: Reprodução/TurboHUD4 A modificação TurboHUD4 adiciona mapas, ícones e outras informações úteis em Diablo 4, mas foi proibida pela produtora Blizzard — Foto: Reprodução/TurboHUD4

Segundo Fletcher, a equipe de segurança da Blizzard monitora constantemente trapaças e modificações para manter o mundo de Santuário um lugar seguro e justo. O gerente disse que o EULA da Blizzard não permite o uso de qualquer tipo de software não autorizado que automatize, modifique ou interfira no jogo. Além disso, ele deixou que claro que os usuários que não respeitarem a proibição podem ser suspensos permanentemente por ação disciplinar.

