Diablo terá nova classe pela primeira vez em 9 anos; veja detalhes

Diablo Immortal, game mobile da famosa franquia de RPG da Blizzard Entertainment, irá receber grátis a nova classe "Blood Knight" no dia 13 de julho. Essa é a primeira classe inédita na série em anos, desde a chegada do Cruzado (Crusader) em Diablo 3: Reaper of Souls em 2014. O novo tipo de herói amaldiçoado será uma classe híbrida com habilidades vampíricas, combate corpo a corpo, lanças como sua principal arma e uma temível transformação. Diablo Immortal está disponível grátis com microtransações para dispositivos Android, iPhone (iOS) e PC.