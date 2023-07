Doodle do dia: jogo do Google homenageia Pani Puri, lanche de rua indiano

O Doodle do Google desta quarta-feira (12) celebra o Pani Puri, um dos itens mais tradicionais da culinária de rua indiana. A comida — que é feita com batata, pimenta, grão-de-bico e outros ingredientes — ganhou um minijogo no buscador, em que o usuário precisa servir o lanche aos seus clientes. Para isso, ele deve selecionar, com o mouse, os puris correspondentes à receita solicitada pelos fregueses. O game ainda conta com dois modos: o "Com marcação de tempo" e o "Fácil" — em que os jogadores podem procurar pelos itens certos sem pressa.