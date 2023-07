Drag Race Brasil: veja principais rumores sobre nova série do Paramount+

A produção original teve sua estreia em 2009 e já conquistou diversos prêmios, como 26 estatuetas do Emmy. Além disso, conta com alguns derivados, como RuPaul's Drag Race All Stars e RuPaul's Secret Celebrity Drag Race. Pensando nisso, o TechTudo reuniu os principais spoilers de Drag Race Brasil. Confira!

Drag Race Brasil: primeira temporada do reality brasileiro inspirado em RuPaul's Drag Race ainda não teve data de estreia confirmada; veja lista com todos os rumores sobre — Foto: Divulgação/Paramount+

Nenhuma data de estreia foi divulgada ou confirmada pela produção de Drag Race Brasil, mas boatos que rondam a internet apontam para o dia 29 de julho. O motivo seria o suposto vazamento das sinopses dos dois episódios de estreia do programa em 2 de julho, e o fato disso geralmente acontecer duas ou três semanas antes do reality ir ao ar.

As apostas acerca dos nomes que irão compor a apresentação e a bancada de júri fixo de Drag Race Brasil citam Grag Queen como host, Dudu Bertholini e Bruna Braga como jurados. A possível apresentadora foi a vencedora da primeira edição do Queen of the Universe, reality show internacional dos mesmos produtores de RuPaul's Drag Race. Bertholini é um famoso estilista de moda brasileiro, que também já compôs a bancada do programa Amor e Sexo. Já Bruna Braga é uma roteirista e humorista que participou da produção de programas no Multishow e GNT.