Dragon Quest Treasures: veja gameplay e requisitos do RPG de monstros

Dragon Quest Treasures conta a aventura de Erik e Mia em busca de tesouros com ajuda de vários monstrinhos da franquia — Foto: Reprodução/Steam

História

Os protagonistas de Dragon Quest Treasures são duas crianças que desejam ser caçadores de tesouro, os irmãos Erik e Mia, os quais fãs da série de RPG talvez reconheçam de Dragon Quest 11, porém mais jovens. Eles viviam em um navio com um grupo de Vikings, quando encontram duas criaturinhas estranhas: o porco voador Porcus e a gata flutuante Purrsula.

Ao segui-los, a dupla é levada para o mundo de Draconia, uma ilha lendária repleta de tesouros, onde eles concordam em ajudar as criaturas a reunir as sete Pedras do Dragão enquanto coletam o máximo de tesouro possível. Assim como em outros games da série, o design de personagens é feito por Akira Toriyama, criador do anime Dragon Ball Z.

Gameplay

O mundo de Draconia é apresentado através de várias ilhas, que, segundo as lendas, foram formadas quando dois dragões dourados escolheram a área como seu local de descanso final. Jogadores podem explorar esse grande mundo aberto enquanto completam missões em busca das Pedras do Dragão, encontrando pelo caminho personagens curiosos, monstros e caçadores de tesouro rivais. Os monstros recrutados para seu time, por sua vez, possuem habilidades chamadas "Forte", as quais oferecem habilidades de travessia, como saltar alto, planar e mais.

Durante os combates a ação rola em tempo real, e não em turnos como nos outros games da franquia Dragon Quest. Jogadores controlam Erik ou Mia, com a possibilidade de golpear diretamente com suas Adagas do Dragão ou usar uma atiradeira com diferentes tipos de munição para atacar de longe.

Os monstros em seu time atacam automaticamente, usam habilidades especiais e ganham pontos de experiência para subir de nível após as batalhas. A atiradeira pode ser usada também para disparar projéteis de cura em seus monstros ou os tiros Buddy Bullet, que aumentam a chance de um monstro inimigo se juntar ao time.

Requisitos mínimos