EA Sports FC 24: veja ligas, gameplay e mais detalhes do 'novo FIFA'

Haaland será o jogador em destaque na capa da edição padrão do EA Sports FC 24. O atacante norueguês é o atual campeão da Champions League, torneio que será totalmente licenciado no game, mantendo o que já acontecia no FIFA ao longo dos últimos anos. A Electronic Arts aproveitou o evento para confirmar algumas das ligas que estarão presentes no novo jogo, a maior parte delas já presentes em FIFA 23: La Liga, Premier League, Bundesliga, Libertadores, entre outras.

As principais novidades ficam por conta do futebol feminino, que, além das competições já presentes no game anterior, terá também a Bundesliga e a La Liga, permitindo uma presença maior de equipes na Woman's Champions League. Vale lembrar que a principal competição de futebol feminino de clubes na Europa chegou ao FIFA 23 apenas na fase de mata-mata.

A presença ainda mais forte do futebol feminino também reflete no Ultimate Team, que também contará com as principais jogadoras do mundo. Vale reforçar que ainda não há detalhes se as atletas serão incluídas no mesmo modo do futebol masculino ou se terão uma seção própria. No trailer divulgado durante o evento, entretanto, aparecem imagens de homens e mulheres juntos em campo, dando a entender que o Ultimate Team será misto.