EA Sports FC: ‘novo FIFA’ tem primeiro teaser e revela capa; veja vídeo

O insider já havia mencionado também sobre a capa de EA Sports FC 24 Ultimate Edition, que conta com Erling Haaland do Manchester City no centro e mais de 30 jogadores ao redor. Além de atletas atuais do futebol masculino e feminino, lendas do esporte estão presentes, como Pelé, Ronaldinho, Andrea Pirlo e outros. De acordo com billbil-kun, a capa da edição padrão do game contará apenas com Haaland.